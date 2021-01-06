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Европейский регулятор одобрил вакцину компании Moderna для использования в ЕС

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Европейское агентство лекарственных средств (EMA) по итогам заседания специального научного комитета в среду одобрило вакцину от коронавируса американской компании Moderna для использования на территории Евросоюза. Об этом говорится в соответствующем заявлении регулятора от 6 января.

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«EMA рекомендовала предоставить условное разрешение на продажу вакцины COVID-19 Moderna для профилактики заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом, у людей в возрасте от 18 лет. Это вторая вакцина от COVID-19, рекомендованная EMA для продажи», — отмечается в сообщении.

Комитет агентства изучил данные о качестве, безопасности и эффективности этого препарата и рекомендовал Еврокомиссии (ЕК) выдать формальное условное разрешение на ее использование.

В конце ноября глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о согласовании шестого контракта по предзаказу вакцин от коронавируса, который ЕК заключила с Moderna на 160 млн доз.

В конце декабря EMA одобрил для применения в странах Европы вакцину Pfizer/BioNTech. ЕК оформила окончательное разрешение по препарату, а через несколько дней начались его поставки в страны Евросоюза.

Вакцинация от коронавируса в европейских государствах началась 27 декабря.

В середине декабря постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов заявил о давлении на Европейское агентство по лекарственным средствам из-за ускоренной сертификации вакцины Pfizer и BioNTech.

Он отмечал, что препарат должны были сертифицировать 29 декабря, но сроки перенесли на 21 декабря.

8 декабря стало известно, что во время исследования вакцин Pfizer и BioNTech умерли шесть участников. Два летальных исхода произошли в вакцинируемой группе, четыре — в группе плацебо.

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