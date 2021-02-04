Глава CNN Джефф Цукер заявил о намерении уйти в отставку

Президент американской телекомпании CNN Джефф Цукер намерен уйти в отставку в конце года. Об этом в четверг, 4 февраля, пишет The New York Times.

По его словам, пока он не может представить себя на другом месте работы. «Поэтому я остаюсь и намерен завершить свой текущий контракт, который истекает в конце года. После этого я намереваюсь двигаться дальше», — заявил Цукер.

Он занимает пост главы компании с 2013 года, уточняет RT.

23 ноября сообщалось, что Дональд Трамп, который на тот момент занимал пост президента США, встретился с ведущими американскими медиаменеджерами и устроил им настоящий разнос.

Он назвал президента CNN Worldwide Джеффа Цукера по имени и сказал, что CNN — это сеть лжецов и все там врут.

2 февраля сообщалось, что основатель Amazon Джефф Безос покинет пост гендиректора компании в текущем году, передает НСН.

Он передаст управление главному исполнительному директору компании по облачным технологиям Amazon Web Services Энди Ясси, который занимал эту должность с 1997 года.