Кокляев пообещал обсудить с Тарасовым его хамство после боя

Представитель силовых видов спорта восьмикратный чемпион России по тяжелой атлетике Михаил Кокляев сообщил телеканалу РЕН ТВ, что планирует обсудить с блогером, бойцом ММА Артемом Тарасовым его хамское поведение после их поединка.

42-летний силач намекнул, что у него есть претензии к 30-летнему сопернику, но не уточнил, чем вызвано недовольство.

«У меня есть к нему один вопрос, но это после боя уже. А так он дорогу мне нигде не переходил. Еще раз говорю, есть в лице Артема Тарасова у меня противостояние с немножко хамоватой молодежью. Но это потом», — сказал Кокляев в четверг, 4 февраля.

Он подчеркнул, что обсудит с противником этот вопрос после боя вне зависимости от его исхода.

В настоящее время бойцы готовятся к поединку, который пройдет по правилам бокса в концертном зале «Вегас Сити Холл» в Москве 20 февраля. Поединок запланирован в рамках нового турнира «Короли ринга», в котором примут участие спортсмены и известные блогеры.

В конце января Тарасов опубликовал в соцсетях несколько обращений к пауэрлифтеру, в которых назвал его «пухляшом». В ответ Кокляев процитировал блогеру отрывок из сказки «Лихо одноглазое», в которой кузнец ослепил Лихо.

Противник пообещал отправить Кокляева в «полет над гнездом кукушки», то есть в нокаут.

Кроме Тарасова и Кокляева на ринг выйдут и другие спортсмены. В главном бою встретятся боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави), а также скандально известный боец с криминальным прошлым Вячеслав Дацик и чемпион Африки по кикбоксингу, чемпион Камеруна по боксу, вице-чемпион К1 в африканском регионе Тайсон Дижон. Также поединок состоится между бывшим регбистом, пауэрлифтером, игроком в американский футбол Денисом Вильдановым и самбистом, бойцом смешанных единоборств Максимом Новоселовым.