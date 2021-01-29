Кокляев и Тарасов обменялись словесными ударами

Тяжелоатлет Михаил Кокляев и боец Артем Тарасов обменялись словесными ударами перед предстоящим боем, сообщает РЕН ТВ в пятницу, 29 января. Первым в атаку пошел боец MMA и дерзко высказался в адрес пауэрлифтера, ответ себя не заставил долго ждать.

«Ты пролетишь над гнездом кукушки. Я знаю, что этот бой выиграю», — сказал Тарасов в своем видеообращении.

Кокляев, в свою очередь, призвал бойца «не говорить гоп, пока не перепрыгнешь». Он также назвал слова Тарасова попытками заколоть слона иголкой.

На прошлой неделе Кокляев опубликовал видео, на котором запечатлена его тренировка с fight ball — 20-граммовым шаром, привязанным на резинке к повязке, которая надевается на голову атлета. Упражнение проходило под аудиосказку «Лихо одноглазое», в которой кузнец ослепил Лихо.

Профессиональный боец классического и тайского бокса, чемпион мира и Европы Григорий Дрозд 19 января предположил, что в предстоящем поединке преимущество будет на стороне Тарасова, несмотря на то что он весит меньше Кокляева.

Турнир состоится 20 февраля в концертном зале «Вегас Сити Холл» в Москве.

Кроме Тарасова и Кокляева на ринг выйдут и другие спортсмены. В главном бою встретятся боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави), скандально известный боец с криминальным прошлым Вячеслав Дацик и чемпион Африки по кикбоксингу, чемпион Камеруна по боксу, вице-чемпион К1 в африканском регионе Тайсон Дижон, а также бывший регбист, пауэрлифтер и игрок в американский футбол Денис Вильданов и самбист и боец смешанных единоборств Максим Новоселов.