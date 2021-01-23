Кокляев процитировал Тарасову перед боем сказку

Пауэрлифтер Михаил Кокляев высмеял блогера, бойца ММА Артема Тарасова перед боем. На своей странице в Instagram он опубликовал 23 января видео тренировки, на фоне которой прозвучала сказка «Лихо одноглазое».

Сказка повествует о том, как кузнец пошел лихо искать.

«А я тебе желаю здоровья, Артем», — написал Кокляев в сторис, ответив таким образом на высказывания Тарасова о том, что пауэрлифтер может «слиться» с предстоящего поединка в феврале.

Накануне Тарасов опубликовал в соцсети видео, на котором Кокляев находится под капельницей из-за простуды.

«Пухляш, ты только с боя не слейся», — отметил блогер.

За день до этого боец ММА призвал Кокляева запечатлеть момент, когда, по его мнению, он «упадет в первом раунде». Также он заявил, что попытается одолеть в поединке тяжелоатлета и морально, и физически. Состязания запланированы на 20 февраля.

Кроме Тарасова и Кокляева на ринг выйдут и другие спортсмены. В главном бою встретятся боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави), скандально известный боец с криминальным прошлым Вячеслав Дацик и чемпион Африки по кикбоксингу, чемпион Камеруна по боксу, вице-чемпион К1 в африканском регионе Тайсон Дижон, а также бывший регбист, пауэрлифтер и игрок в американский футбол Денис Вильданов и самбист и боец смешанных единоборств Максим Новоселов.