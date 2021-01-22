Тарасов высмеял Кокляева перед боксерским поединком

Спортивный блогер и боец ММА Артем Тарасов 22 января высмеял тяжелоатлета Михаила Кокляева, с которым сойдется в феврале в боксерском поединке.

Тарасов опубликовал в истории в соцсети Instagram видео, на котором Кокляев находится под капельницей. Пауэрлифтер объяснил это борьбой с простудой.

«Пухляш, ты только с боя не слейся», — написал Тарасов.

Кроме того, блогер разместил фото разноцветной капы с изображением привидений, в которой выйдет на бой против Кокляева.

Накануне Тарасов бросил в адрес Кокляева следующую фразу: «Пухляш, готовься, ты упадешь в первом раунде! Заскринь этот видос».

Также Тарасов заявил, что попытается одолеть в поединке тяжелоатлета Кокляева как морально, так и физически.

Состязания пройдут вечером 20 февраля.

Кроме Тарасова и Кокляева на ринг выйдут и другие спортсмены. В главном бою встретятся боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави), скандально известный боец с криминальным прошлым Вячеслав Дацик и чемпион Африки по кикбоксингу, чемпион Камеруна по боксу, вице-чемпион К1 в африканском регионе Тайсон Дижон, а также бывший регбист, пауэрлифтер и игрок в американский футбол Денис Вильданов и самбист и боец смешанных единоборств Максим Новоселов.