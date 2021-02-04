Глава МИД Китая высоко оценил усилия России в продлении СНВ-3

Министр иностранных дел Китая Ван И в ходе телефонного разговора со своим российским коллегой Сергеем Лавровым отметил высокую результативность российских усилий по продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Об этом в четверг, 4 февраля, пишет пресс-служба МИД РФ.

В ходе беседы министры обсудили и другие актуальные вопросы международной повестки дня. Стороны указали на необходимость дальнейшей работы по подготовке саммита государств — постоянных членов Совета безопасности ООН, инициированного российским президентом Владимиром Путиным.

«Условлено сообща противодействовать общим для двух государств вызовам и угрозам, а также наращивать внешнеполитическую координацию и расширять взаимодействие в различных многосторонних форматах», — сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

Кроме того, главы ведомств позитивно оценили текущее состояние российско-китайских отношений, подчеркнув, что продолжают развиваться на фоне непростой ситуации в мире, и обсудили график предстоящих контактов на высшем и высоком уровнях.

«Министры подтвердили, что лейтмотивом двусторонних связей в 2021 году станет двадцатая годовщина подписания Договора между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве», — добавили в МИД.

Накануне соглашение о продлении действия СНВ-3 вступило в силу. ДСНВ в существующем виде без каких-либо изменений или дополнений будет действовать до 5 февраля 2026 года.

В тот же день глава американской дипломатии Энтони Блинкен заявил, что продление соглашения укрепляет безопасность США, их союзников и всего мира.

В Организации Объединенных Наций (ООН) и Североатлантическом альянсе (НАТО) также положительно оценили продление ДСНВ.