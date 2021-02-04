«Роснефть» и BP начнут сотрудничать в сфере углеродного менеджмента

Нефтегазовые компании (НК) «Роснефть» и BP подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Как сообщается на сайте российской НК 4 февраля, договоренности направлены на поддержку деятельности в области углеродного менеджмента и устойчивого развития.

В частности, «Роснефть» и BP будут сотрудничать в сфере разработки новых низкоуглеродных подходов и программ, а также отраслевых методологий и стандартов углеродного менеджмента. Речь идет об инициативах по сокращению и предотвращению выбросов метана. Кроме того, компании планируют вместе оценить перспективы новых проектов, предусматривающих применение возобновляемых источников энергии, использование технологий улавливания, утилизации и хранения СО2, а также развитие водородного бизнеса.

Помимо прочего «Роснефть» и BP планируют обсудить возможности применения низкоуглеродных решений в области переработки и сбыта, а также проработать вопросы сотрудничества в области устойчивого развития и социальных инвестиций, включая проблематику биоразнообразия.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин, комментируя подписанное соглашение, отметил, что объединение усилий с BP внесет вклад в преодоление вызовов, стоящих сегодня перед отраслью и обществом в целом в вопросах борьбы с изменением климата и обеспечения растущих потребностей мировой экономики в энергоресурсах.

«Это необходимо для сбалансированного социально-экономического развития и повышения качества жизни», — подчеркнул он.

Главный исполнительный директор BP Бернард Луни со своей стороны напомнил, что компания является партнером «Роснефти» уже почти 10 лет и новое соглашение может стать важной предпосылкой для движения вперед.

«Мы верим в силу партнерства и с оптимизмом смотрим на возможность объединить лучшие знания и мировой опыт компаний BP и «Роснефти» для совместной работы над поиском и разработкой низкоуглеродных решений и мер по сокращению выбросов», — сказал он.

«Роснефть» является членом Глобального договора ООН, предполагающего приверженность высоким принципам устойчивого развития. С 2007 года компания ежегодно представляет отчет в области устойчивого развития в соответствии с международными стандартами Глобальной инициативы по отчетности (Global Reporting Initiative, GRI).

В 2020 году компания представила обновление ряда документов в области устойчивого развития и прав человека, а в декабре совет директоров «Роснефти» рассмотрел план по углеродному менеджменту компании до 2035 года. Основные цели компании в этой сфере предусматривают предотвращение выбросов парниковых газов в объеме до 20 млн т СО2-эквивалента, сокращение интенсивности выбросов в нефтегазодобыче на 30%, достижение интенсивности выбросов метана ниже 0,25%, а также нулевое сжигание попутного газа.

Как отметил старший аналитик WMT Consult Валерий Андрианов, климатическая повестка — один из приоритетов при реализации новых проектов «Роснефти», важнейшим из которых является «Восток Ойл». «Это проект с низким углеродным следом, составляющим лишь 25% от традиционных показателей, характерных для новых глобальных проектов. Такой уровень углеродного следа будет обеспечен за счет рационального использования попутного нефтяного газа, создания круглогодичной ветрогенерации (климатические условия региона позволяют это сделать), а также благодаря высококачественной ресурсной базе проекта. Именно такие проекты, как «Восток Ойл», будут востребованы в условиях растущего спроса на энергию и одновременного стремления мирового сообщества обеспечить низкий углеродный след», — отметил эксперт.