Четырехэтажная гостиница обрушилась после взрыва на севере Греции

Четырехэтажная гостиница в городе Кастория на севере Греции обрушилась в результате взрыва. Об этом в четверг, 4 февраля, сообщает пожарная служба Греции в своем Twitter.

Отмечается, что здание располагалось на четвертом километре шоссе Кастория–Козани. К месту ЧП выезжали 15 пожарных и пять машин.

В свою очередь Афинское агентство новостей AMNA уточняет, что инцидент произошел в гостинице «Цамис» и ее здание было полностью разрушено. Взрыв разбросал стекла, обломки и металлические предметы в радиусе около 80 м. Информации о пострадавших и погибших не поступало.

По словам очевидцев, после взрыва произошел небольшой пожар. Агентство уточняет, что полицейские оцепили территорию после произошедшего.

Региональное управление пожарной службы Западной Македонии и полиция Кастории подчеркнули, что последний год заведение не работало и было закрыто, поэтому внутри никого не было. Ведомства выясняют причину случившегося.

В сентябре прошлого года взрыв прогремел возле отеля «Тэнху» в городе Чжухай (провинция Гуандун) на юге Китая. Причиной инцидента назван взрыв газа. Помимо самого здания гостиницы, были повреждены постройки поблизости. Сообщалось, что пострадали четыре человека, один из них находятся в тяжелом состоянии.