Зеленский объяснил послам стран G7 и ЕС причины блокировки ряда телеканалов

На встрече с послами стран «большой семерки» (G7) и Европейского союза президент Украины Владимир Зеленский пояснил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о санкциях в отношении ряда украинских телеканалов, передает Офис президента 3 февраля.

Речь идет о решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021 года о введении санкций против телерадиокомпании «112 Украина», ее региональных каналов «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Новый формат», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ», а также компании «Новости 24 часа» (телеканал NewsOne) и персонально в отношении депутата украинского парламента от партии «Оппозиционный блок — За жизнь» Тараса Козака.



Зеленский отметил, что со времени последней встречи в формате G7 в 2020 году на Украине произошли события, которые «угрожали государственному строю», — для предотвращения этого были приняты решительные шаги.

«Санкции против средств массовой информации — это всегда сложное решение для любой власти, кроме авторитарной. Это решение не является эмоциональным, оно вызревало и готовилось уже длительное время на основе информации многих украинских государственных органов», — передает «Интерфакс-Украина».

По словам президента, принятые меры не являются «наступлением» на свободу слова, это «обоснованное решение для защиты национальной безопасности».

Он заявил, что попавшие под санкции телеканалы активно использовались для дезинформационных кампаний, направленных на подрыв реформ, курса государства на европейскую и евроатлантическую интеграции и продвижение гибридного влияния государства-агрессора на политические процессы в стране, добавив, что украинская власть будет действовать по закону.

С 3 февраля телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили вещание. Их программы можно посмотреть только на видеохостинге YouTube. Однако минкульт Украины уже направил администрации видеохостинга запрос на блокировку аккаунтов данных телеканалов.

Действия Киева одобрило посольство США на Украине, пишет «Газета.ру». В ЕС обещали оценить последствия санкций позднее. Сами телеканалы расценили указ президента как «политическую расправу над неугодными СМИ».