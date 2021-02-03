Посла России пригласили в МИД Чехии в связи с решением суда по Навальному

МИД Чехии выразил протест российскому послу Александру Змеевскому в связи с решением суда по Алексею Навальному, сообщается 3 февраля на сайте чешского внешнеполитического ведомства.

«Замминистра Алеш Хмеларж выразил протест против решения суда в отношении Алексея Навального, которое мы считаем политически мотивированным», — говорится в заявлении.

Кроме того, МИД призвал Россию к немедленному освобождению Навального, а также выступил за то, чтобы ЕС снова вернулся к вопросу рассмотрения возможных санкций против Москвы.

2 февраля столичный Симоновский суд заменил условный срок блогеру Алексею Навальному по делу о мошенничестве против компании «Ив Роше» на реальный в 3,5 года. Причиной стали многократные нарушения испытательного срока. Так, в 2018 году Навальный 10 раз не явился в инспекцию, в 2019-м зафиксировано 40 неявок, в 2020-м — шесть.

При этом ранее суд снисходительно относился к блогеру и вместо замены условного срока на реальный продлевал испытательный срок, а уполномоченные ведомства выносили официальные предупреждения о возможности отмены условного осуждения и его замены на реальный срок лишения свободы.

С учетом проведенных под домашним арестом 12 месяцев, в колонии общего режима блогер будет отбывать два года и восемь месяцев. Защита заявила о намерении обжаловать приговор.

Навальный имеет два условных срока одновременно, что, как отметил прокурор, является единичным случаем в РФ. 18 июля 2013 года Ленинский районный суд Кирова приговорил Навального к пяти годам лишения свободы по делу «Кировлеса». 16 октября того же года Кировский областной суд заменил лишение свободы на условный срок.

После окончания судебного заседания 2 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала западные страны не вмешиваться во внутренние дела России, а заниматься собственными проблемами. Она обратила внимание на то, что все комментарии западных политиков, посыпавшиеся после оглашения приговора, «как под копирку написаны».

Днем позднее она подчеркнула их грубую и скоординированную вовлеченность в этот вопрос.