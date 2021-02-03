МИД назвал грубыми действия западных дипломатов в процессе над Навальным

Представители европейских посольств ведут себя грубо, участвуя в процессе над блогером Алексеем Навальным. Об этом в среду, 3 февраля, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, дипломаты не просто наблюдают, в участвуют в происходящем.

«Это, конечно, не реакция, а вовлеченность, и, конечно, они не наблюдают, а действуют, — действуют грубо, действуют скоординировано, действуют по плану и, конечно, это не отдельные акции — это большая программа, которую мы наблюдаем на разных этапах», — заявила официальный представитель МИДа в эфире канала «Россия 1».

2 февраля после окончания судебного заседания по делу Алексея Навального официальный представитель МИД РФ призвала западные страны не вмешиваться во внутренние дела России, а заниматься собственными проблемами. Захарова объяснила, что заявления западных политиков «посыпались» практически сразу после оглашения приговора. Также она обратила внимание на то, что все заявления «как под копирку написаны».

Во вторник Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), которая просила заменить Алексею Навальному условный срок на реальный. Так, еще в 2014 году блогер был приговорен по делу о мошенничестве против компании «Ив Роше» к 3,5 года условно. Из-за многочисленных нарушений условий испытательного срока (в 2018 году Навальный 10 раз не явился в инспекцию, в 2019-м зафиксировано 40 неявок, в 2020-м — шесть), суд заменил условный срок на реальные 3,5 года. Однако с учетом отбытого года под домашним арестом Навальный проведет в колонии общего режима 2 года 8 месяцев. Защита блогера заявила о намерении обжаловать приговор.

При этом блогеру выносили официальные предупреждения о возможности отмены условного осуждения и его замены на реальный срок лишения свободы. Кроме того, Навальный нарушал правила условного срока, организовывал массовые беспорядки. Ведомством зафиксировано порядка 60 нарушений.