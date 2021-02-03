Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
В ООН положительно оценили продление СНВ-3
Политика
МИД ожидает от Запада открытости в допуске на судебные заседания российских дипломатов
Мир
Глава Евросовета созвал новый саммит ЕС по пандемии COVID-19
Экономика
Мантуров заявил об отсутствии планов масштабного госвмешательства в торговлю
Общество
Депутат Госдумы оценила возможность введения особого правового режима в Крыму
Мир
Посол РФ в США назвал возможные сферы сотрудничества двух стран
Мир
На Украине начали проверку боеготовности войск в Донбассе
Мир
Посол РФ отреагировал на заявления военных США о возможной ядерной войне
Экономика
Судно снабжения для «Северного потока – 2» отправилось в порт Мукран

МИД назвал грубыми действия западных дипломатов в процессе над Навальным

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Представители европейских посольств ведут себя грубо, участвуя в процессе над блогером Алексеем Навальным. Об этом в среду, 3 февраля, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, дипломаты не просто наблюдают, в участвуют в происходящем.

«Это, конечно, не реакция, а вовлеченность, и, конечно, они не наблюдают, а действуют, — действуют грубо, действуют скоординировано, действуют по плану и, конечно, это не отдельные акции — это большая программа, которую мы наблюдаем на разных этапах», — заявила официальный представитель МИДа в эфире канала «Россия 1».

Новая реальность: как условный срок Навального подошел к концу
Дважды судимый блогер почти на три года отправлен судом в колонию по делу о мошенничестве шестилетней давности

2 февраля после окончания судебного заседания по делу Алексея Навального официальный представитель МИД РФ призвала западные страны не вмешиваться во внутренние дела России, а заниматься собственными проблемами. Захарова объяснила, что заявления западных политиков «посыпались» практически сразу после оглашения приговора. Также она обратила внимание на то, что все заявления «как под копирку написаны».

Во вторник Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), которая просила заменить Алексею Навальному условный срок на реальный. Так, еще в 2014 году блогер был приговорен по делу о мошенничестве против компании «Ив Роше» к 3,5 года условно. Из-за многочисленных нарушений условий испытательного срока (в 2018 году Навальный 10 раз не явился в инспекцию, в 2019-м зафиксировано 40 неявок, в 2020-м — шесть), суд заменил условный срок на реальные 3,5 года. Однако с учетом отбытого года под домашним арестом Навальный проведет в колонии общего режима 2 года 8 месяцев. Защита блогера заявила о намерении обжаловать приговор.

При этом блогеру выносили официальные предупреждения о возможности отмены условного осуждения и его замены на реальный срок лишения свободы. Кроме того, Навальный нарушал правила условного срока, организовывал массовые беспорядки. Ведомством зафиксировано порядка 60 нарушений.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021