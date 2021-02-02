Захарова прокомментировала заявление главы МИД ФРГ по приговору Навальному

Российская сторона так и не получила от Германии ответов на вопросы по инциденту с блогером Алексеем Навальным. Об этом сообщила во вторник, 2 февраля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление главы МИД ФРГ Хайко Мааса о решении суда заменить Навальному условный срок на реальный.

Ранее во вторник Маас призвал власти РФ отпустить Навального.

«Мы так и не получили, несмотря на многочисленные вопросы, которые были направлены по линии наших правоохранительных органов, никакого нормального ответа по сути вопросов, которыми нас пытались уличить в Берлине», — сказала она в эфире передачи «Соловьев LIVE».

Захарова отметила, что Берлин «столько слов тратит на осуждения, призывы и требования», вместо того чтобы ответить «меньшим количеством слов и букв, что же было в суперзасекреченных анализах Навального».

Она также прокомментировала возможные санкции со стороны западных стран из-за решения суда. По словам Захаровой, Запад всегда найдет причину для рестрикций.

«Ведь это же [санкции] длится многие годы, и повод находится сам собой. Им не нужно в принципе никакой фактуры, никаких данных, им не нужно ничего. Если повода нет — они его придумают», — подчеркнула она.

В этот же день официальный представитель МИД РФ призвала западные страны не вмешиваться во внутренние дела России, а заниматься собственными проблемами. Захарова объяснила, что заявления западных политиков «посыпались» практически сразу после оглашения приговора. Также она обратила внимание на то, что все заявления «как под копирку написаны».

Столичный Симоновский суд на выездном заседании в Мосгорсуде во вторник удовлетворил ходатайство ФСИН и заменил условный срок Алексею Навальному по делу о мошенничестве против компании «Ив Роше» на реальный в 3,5 года. Причиной стали многократные нарушения испытательного срока. Отбывать наказание блогер будет в колонии общего режима.

Ранее 2 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встречи с главой МИД Швеции, действующим председателем ОБСЕ Анн Линде также отметил, что российской стороне до сих пор не были предоставлены данные о том, на каком основании эксперты западных стран сделали вывод об «отравлении» Навального. Министр указал, что такие действия совсем не вписываются в требования о транспарентности в этом и любом другом вопросе, с которыми выступают германские и прочие коллеги.

29 января Германия снова отказалась предоставить Генпрокуратуре России дополнительные данные в ответ на новый запрос по инциденту с Навальным. В министерстве юстиции ФРГ «Известиям» подтвердили получение письма, но подчеркнули, что у Москвы якобы есть все необходимые доказательства для возбуждения уголовного дела.

Блогеру Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, а самого Навального госпитализировали. После того как российские врачи стабилизировали его состояние, блогера перевели на лечение в Германию.

В берлинской клинике «Шарите», куда доставили Навального, рассказали об обнаружении у него признаков интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. При этом взятые в РФ анализы показали отсутствие данных веществ. Немецкая сторона не предоставила никаких доказательств «отравления» и проигнорировала ряд запросов российской Генпрокуратуры по данному вопросу.

18 января Генпрокуратура России в очередной раз указала, что полученные ответы Германии по инциденту с Навальным являются малоинформативными и не содержат ответов на вопросы.