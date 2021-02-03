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США поддержали решение Зеленского о санкциях против телеканалов

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Вашингтон поддерживает решение президента Украины Владимира Зеленского по введению санкций против ряда украинских телеканалов. Об этом сообщает посольство США в Киеве на своей странице в Twitter в среду, 3 февраля.

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По мнению дипмиссии, решение Зеленского связано с противодействием «пагубному влиянию России».

«Мы должны работать вместе, чтобы предотвратить использование дезинформации в качестве оружия в информационной войне против суверенных государств», — отметили в диппредставительстве.

Накануне украинский лидер Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) об ограничениях против телерадиокомпании «112 Украина», ее региональных каналов «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Новый формат», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ», а также компании «Новости 24 часа» (телеканал NewsOne).

Зеленский объяснил свое решение тем, что Киев «решительно поддерживает свободу слова, а не пропаганду».

С 3 февраля телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили вещание. Их программы можно посмотреть только на видеохостинге YouTube. При этом в Киеве уже заявили о намерении просить видеохостинг заблокировать эти каналы.

Телеканалы расценили указ президента о введении против них санкций как «политическую расправу над неугодными СМИ». Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Верховной раде запланировала инициировать процедуру импичмента президента Украины.

В Кремле осудили решение Зеленского, отметив, что оно не соответствует международным нормам. В Международной федерации журналистов назвали это цензурой.

При этом бывший президент Украины Петр Порошенко поддержал санкции против оппозиционных телеканалов, подчеркнув, что они якобы стали «откровенным оружием российской информационной войны против Украины».

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