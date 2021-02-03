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Чудинов провел тренировку перед боем с учеником Роя Джонса

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Тренер Виталий Сланов опубликовал видео тренировки обладателя пояса WBA Gold во втором среднем весе Федора Чудинова, который готовится к бою с учеником Роя Джонса — малавийцем Айзеком Чилембой. Об этом в среду, 3 февраля, сообщает РЕН ТВ.

На видео, опубликованном в Instagram Сланова, видно, как Чудинов отрабатывает удары. Спортсмен не жалеет сил и работает в высоком темпе.

Чилемба, в свою очередь, ранее также публиковал видео со своих тренировок. Так, 29 января появились кадры с его тренировки в спортивной школе боксера Роя Джонса.

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Малавиец несколько лет тренируется у Джонса, считается его полноправным учеником и преемником его стиля. В течение нескольких лет Чилемба тренировался у Джеймса «Бадди» Макгирта, но он по каким-то причинам не приехал в лагерь боксера, когда тот начал подготовку к бою против Сергея Ковалева.

27 января Чудинов назвал малавийца опасным соперником. Он добавил, что не станет запугивать или пытаться вывести его из себя, поскольку любит честное соперничество.

Бой Чудинова с Чилембой запланирован на 20 февраля в московском концертном зале «Вегас Сити Холл». Он пройдет в рамках уникального боксерского турнира между профессиональными боксерами, популярными блогерами и спортсменами из других дисциплин.

На ринг также выйдет боец ММА Артем Тарасов против тяжелоатлета Михаила Кокляева. Скандально известный боец с криминальным прошлым Вячеслав Дацик посоревнуется с чемпионом Африки по кикбоксингу Тайсоном Дижоном. Бывший регбист, пауэрлифтер и игрок в американский футбол Денис Вильданов будет противостоять самбисту и бойцу смешанных единоборств Максиму Новоселову.

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