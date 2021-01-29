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Соперник Чудинова показал тренировку в школе Джонса

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Соперник Федора Чудинова малавиец Айзек Чилемба опубликовал на своей странице в Instagram 29 января видео тренировки в спортивной школе боксера Роя Джонса.

На ролике видно, что спортсмен использует круглую грушу, работая над скоростью и точностью ударов.

Малавиец несколько лет тренируется у Джонса, считается его полноправным учеником и преемником его стиля. В течение нескольких лет Чилемба тренировался у Джеймса «Бадди» Макгирта, но он по каким-то причинам не приехал в лагерь боксера, когда тот начал подготовку к бою против Сергея Ковалева, отмечает телеканал РЕН ТВ.

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Джонс, узнав о проблемах Чилембы с тренером, сам связался с ним и пригласил его в свой зал в городе Пенсакола в американской Флориде.

Отмечается, что Джонс увидел Чилембу, когда тот приехал в США в 2011 году. По словам американца, малавиец пытался повторить его стиль, «но не было человека, который мог бы всё правильно ему объяснить». По словам боксера, ученик смог «впитать в себя нюансы его стиля».

В июле 2019 года в интервью «Р-Спорту» малавиец заявил, что нередко говорил с Джонсом о России, потому что тот «реально любит эту страну».

«Я продолжаю работать с Роем Джонсом, он приехал со мной в Россию. Он реально любит эту страну. Рой Джонс тут дома. И могу сказать, если мой тренер дома, то и я дома. Предстоящий бой будет для меня домашним», — сказал боец.

Он добавил, что ему «очень комфортно в России» и он уже «не в первый раз» в этой стране.

Бой Чудинова с Чилембой запланирован на 20 февраля в московском концертном зале «Вегас Сити Холл». Он пройдет в рамках уникального боксерского турнира между профессиональными боксерами, популярными блогерами и спортсменами из других дисциплин.

27 января Чудинов назвал малавийца опасным соперником. Он добавил, что не станет запугивать или пытаться вывести его из себя, поскольку любит честное соперничество.

На ринг также выйдет боец ММА Артем Тарасов против тяжелоатлета Михаила Кокляева. Скандально известный боец с криминальным прошлым Вячеслав Дацик посоревнуется с чемпионом Африки по кикбоксингу Тайсоном Дижоном. Бывший регбист, пауэрлифтер и игрок в американский футбол Денис Вильданов будет противостоять самбисту и бойцу смешанных единоборств Максиму Новоселову.

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