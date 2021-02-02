Прорыв для учителя: какие проблемы педагоги обсудили с президентом

В России до сих пор не налажена понятная оплата труда учителей. Это, в частности, ведет к снижению интереса молодых людей к преподавательской деятельности, а также оттоку педагогов из регионов. Кроме того, в российских школах недостаточно применяются современные технологии. Об этом «Известиям» рассказали эксперты по итогам встречи Владимира Путина с лауреатами конкурса «Учитель года». Во время мероприятия также обсуждалась проблема нехватки рекламы профессии преподавателя. В связи с этим глава РФ поддержал идею снять фильм на эту тему, а также предложил сделать сам конкурс более привлекательным для отечественной публики.

Непрозрачная система

Конкурс «Учитель года России» проходит регулярно с начала 1990-х годов. На этот раз подведение итогов совпало со значимой исторической датой — Днем воинской славы. Именно 2 февраля Красная Армия одержала победу над гитлеровскими войсками в Сталинградской битве. Поэтому некоторые участники беседы, вышедшие на связь с президентом из зала музея-панорамы «Сталинградская битва», прикрепили на грудь георгиевские ленточки.

Победителем 2020-го стал Михаил Гуров — учитель математики из Ростова-на-Дону, который преподает в ЧОУ «Лицей классического элитарного образования». К слову, само название образовательного учреждения слегка смутило Владимира Путина.

— Почему нельзя просто: лицей, скажем, классического образования. Кто придумывает у вас такие названия сложные, которые не радуют ухо нормального человека? — задался вопросом президент.

Прорыв для учителя Участники встречи с лауреатами конкурса «Учитель года» (в режиме видеоконференции) Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru

Впрочем, Владимир Путин искреннее поздравил лауреата, пожелав успехов в будущем. При этом, глава РФ отметил, что профессия учителя имеет важнейшее значение для воспитания молодого поколения. На этом фоне президент сообщил, что власти направят на материальную поддержку классных руководителей почти 225 млрд рублей. Выплаты получат 800 тыс. человек — около 75% от общего числа школьных преподавателей, уточнил он.

Заработок учителей остается одной из главных проблем на сегодняшний день. По словам председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилии Гумеровой, в РФ необходимо создать единую систему оплаты труда, которая будет понятной и прозрачной. Сенатор подчеркнула, что в общей заработной плате учителей базовая часть должна составлять не менее 70%. Что касается стимулирующих выплат, то они должны составлять не более 30%.

— Если гарантируемая часть зарплаты некоторых учителей будет 8 тыс. рублей, то сложно представить, что талантливые молодые люди побегут поступать в педагогические вузы, а потом вернутся обучать в школу, — отметила в беседе с «Известиями» парламентарий.

Более того, большая разница в зарплатах подталкивает многих учителей к переезду в столицу или другие крупные города. В связи с этим в некоторых регионах зачастую образуется нехватка квалифицированного преподавательского состава.

Дистанционный опыт

Во время мероприятия также затрагивалась тема дистанционного образования, на которое страна была вынуждена перейти из-за пандемии коронавируса. Владимир Путин признал, что не все было идеально, однако, в целом российская система образования проходит через испытания достойно. По его словам, еще совсем недавно казалось невозможным, чтобы в каждой школе — а их в РФ почти 40 тыс. — был интернет, отметил он.

Тем не менее, переход на дистанционное обучение выявил, действительно, немало проблем: где-то возникали трудности со скоростью интернета или и вовсе не хватало гаджетов, отметила Лилия Гумерова. Кроме того, педагогам зачастую не достает компетенций для работы на обучающих платформах, а также в целом для дистанционного преподавания.

Прорыв для учителя Ученик во время онлайн занятия у себя дома Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

По мнению директора «Института прогрессивного образования» Анны Маркс, возникшие трудности должны стать источником уникального опыта, который поможет в дальнейшем качественно усовершенствовать российскую систему образования. Эксперт подчеркнула, что ряд методик вовлечения в материал, которые используются при «дистанционке» и позволяют ученикам лучше его использовать, можно имплементировать и в школьное обучение.

— Например, геймификация — это использование игровых элементов в процессе обучения. Детям проще усваивать материал, подаваемый в такой нестандартной форме, погрузиться в него, кроме того, это развивает пространственное мышление и способность нестандартно мыслить. Также хорошо зарекомендовала себя визуализация контента — по тем же причинам, — заявила она «Известиям».

Традиционная система образования нуждается в обновлении и использовании новейших методик, а также переосмыслении тех практик, которые работали в российской системе десятилетиями, отметила в беседе с «Известиями» член Общественной палаты Наталья Агре. Это позволит получить образованных, высококвалифицированных и замотивированных на работу в России профессионалов, считает эксперт.

Ярко и красиво

Важно активнее использовать новые медиа, включая социальные сети, для взаимодействия с родителями и детьми, отметила, в свою очередь, Лилия Гумерова. По словам сенатора, в России сейчас также не хватает продвижения положительного образа учителя на телевидении и в других средствах донесения информации. К слову, эта тема обсуждалась и на встрече лауреатов конкурса с президентом. В частности, учитель из Орловской области Антон Гомозов предложил снять фильм о выдающихся российских педагогах.

— Хорошая идея. Проговорим это обязательно и в администрации президента, и с коллегами поговорим с наших основных каналов, с компаниями обсудим, которые работают в этой сфере, — отреагировал Владимир Путин.

Прорыв для учителя Фото: Пресс-служба администрации Президента РФ/kremlin.ru

Более того, президент предложил сделать конкурс «Учитель года» более зрелищным и захватывающим. По его мнению, это могло бы не только заинтересовать телезрителей, но и повысить престиж профессии.

Между тем, глава государства отдельно отметил, что именно учителя готовили школьников, которые участвуют в празднике для выпускников «Алые паруса». Впервые он состоялся на Неве еще 27 июня 1968 года, в 1979-м традиция прервалась, однако в 2005 году по инициативе Пятого канала и Акционерного банка «Россия» при поддержке правительства Санкт-Петербурга ее удалось возродить.

— Смотрите, сделали у нас в Питере для выпускников школ праздник «Алые паруса». Он один из лучших в мире, да таких просто нет, недаром престижные международные премии получает. Но кто готовил этих выпускников? Учителя. Учителя могли бы в течение года ярко, интересно, красиво, привлекая, кстати говоря, и своих учеников, рассказывать о своей работе, о своей профессии и о своих направлениях деятельности. Из этого можно сделать такую историю красивую, что многие люди в нашей стране с удовольствием будут проводить время в интернете и у экранов телевизоров, любуясь тем, что вы и как вы делаете на благо ваших учеников, — подчеркнул глава РФ.

Учитель истории Константин Зеленский ради своих школьников поднял проблему дорогих авиаперевозок. Высокие цены на билеты зачастую не позволяют учебным заведениям, находящимся в удаленных регионах, организовать, например, тур в Волгоград, чтобы познакомить молодое поколение с городом-героем, где происходили решающие моменты Великой Отечественной войны. Владимир Путин пообещал расширить программы льготных авиаперевозок.