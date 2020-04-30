Не само совершенство: 23% россиян не считают учителей профессионалами

Почти четверть россиян (23%) полагает, что современным учителям не хватает профессионализма, а каждый десятый отметил отсутствие у преподавателей терпения, вежливости и общительности, показал опрос аналитического центра НАФИ. Его респонденты оценили и уровень цифровой грамотности педагогов — по их мнению, ученики старших классов обладают большими компетенциями, чем их учителя. Опрошенные «Известиями» эксперты отметили, что многие преподаватели не стремятся к саморазвитию, а предпочитают обучать своему предмету по старой схеме. Кроме того, зачастую им не удается выстроить диалог ни с родителями, ни с учениками. Впрочем, оценка профессионализма учителей родителями не всегда корректна.

Сложный диалог

23% россиян считают, что современным учителям не хватает профессионализма, под которым они понимают наличие достаточного педагогического опыта и широких познаний в своей области. Таковы итоги опроса аналитического центра НАФИ. Еще 15% респондентов отметили у преподавателей нехватку терпения и вежливости, а 11% — общительности.

Что же касается оценки уровня цифровой грамотности учителей, 70% россиян полагают, что старшеклассники обладают более высокими компетенциями, чем их педагоги.

Россияне разных поколений разошлись в своих представлениях об идеальном учителе. Так, молодые люди (18-24 лет) придают большое значение умению педагога общаться и находить подход к ученикам (28% против 22% в среднем по стране). Респонденты 35–59 лет считают, что крайне важна компетентность учителя (40% против 36% в среднем по России), а представители старшего возраста (от 60 лет) больше, чем остальные, ценят доброту и отзывчивость учителей (27% против 18% в среднем по стране).

Проблемы с коммуникабельностью у современных учителей, действительно, существуют, считает директор по развитию Национальной родительской ассоциации Марианна Шевченко.

— Встречи родителей с учителями не всегда оказываются продуктивными. Чаще всего они заканчиваются обвинительным монологом педагога, что ребенка недовоспитали, за ним недосмотрели. Не хватает иногда с их стороны и доброжелательного отношения, — заявила она «Известиям».

Педагогам порой не удается выстраивать диалог и с учениками, отметила представитель родительского сообщества.

— Учителя — уже не единственный источник знаний, они должны уметь конкурировать за место в образовательном мире. И выиграть они могут только за счет коммуникабельности и широты кругозора. Однако многие остаются просто говорящими головами и не могут строить диалог на одном языке с учениками, — заметила Марианна Шевченко.

Сложности саморазвития

Несмотря на того что сейчас существует масса ресурсов для непрерывного образования и саморазвития, многие учителя предпочитают преподавать по старой схеме, считает председатель Единой независимой ассоциации педагогов Екатерина Морозова.

— Сегодня мы не можем стоять на одном месте, нельзя уже преподавать так, как это делалось даже пять лет назад. Некоторые учителя ленятся, берегут себя, не хотят заниматься саморазвитием. Надо учитывать, что в школах много педагогов предпенсионного возраста, и им, наверное, тяжело пользоваться всеми образовательными ресурсами, — сказала она «Известиям».

По мнению Екатерины Морозовой, современным учителям не хватает гибкости в подходе к преподаванию своего предмета.

— У многих еще сохраняется старое представление, что его предмет самый важный. И за невыполненное задание они просто ставят ученику двойку. А ведь необходимо развивать индивидуальный подход к учащимся. Конечно, это сложно сделать, когда у тебя семь-восемь классов по 30 человек. Но, надо выстраивать диалог с родителями, детьми, а не походить формально к преподаванию своего предмета, — отметила Екатерина Морозова. — Если у ребенка накануне было выступление в музыкальной школе, например, и из-за этого он не смог выполнить домашнее задание, не стоит сразу ставить ему двойку, надо дать еще одну возможность.

Пожилым педагогам сложнее приспособиться к дистанционному формату, изучить возможности современных гаджетов и программ, подготовить визуальный материал для каждого урока, считает директор направления исследований в сфере человеческого капитала НАФИ Людмила Спиридонова.

— Ситуация во многом осложняется тем, что 40% школьных учителей в нашей стране — в возрасте старше 50 лет, а доля молодых педагогов не превышает 13%. В такой момент важно держаться вместе, обмениваться опытом с коллегами, помогать друг другу. В условиях дистанционного обучения, например, большую помощь своим педагогам могли бы оказать и учащиеся — показать, какими программами можно пользоваться для организации видеоуроков, вебинаров и электронных тестирований, — сказала она «Известиям».

Директор Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяна Клячко считает, что оценка профессионализма учителей родителями не всегда корректна.

— Всё зависит от того, насколько родители вовлечены в процесс. Если они ежедневно делают домашние задания с ребенком, и тот постоянно говорит, что он чего-то не понимает, то родители приходят к выводу, что учитель не профессионал, — пояснила Татьяна Клячко.

Также, по мнению эксперта, надо учитывать, какие качества родители хотят видеть в своем ребенке и какие ожидания возлагают на школу. Как правило, если эти ожидания не оправдываются, то критике опять же подвергается профессионализм учителя.