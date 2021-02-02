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В Центре Гамалеи оценили выработку антител у пожилых после «Спутника V»

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Антитела у пожилых людей после вакцинации препаратом от коронавируса «Спутник V» вырабатываются также, как и у более молодых людей. Об этом во вторник, 2 февраля, заявила заведующая лабораторией Государственной коллекции вирусов Центра им. Гамалеи Инна Должикова.

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«Антительный ответ у добровольцев старше 60 лет не отличается от антительного ответа у добровольцев более молодого возраста», ― сказала она в ходе брифинга.

Также Должикова подчеркнула, что при анализе нежелательных последствий прививки выяснилось, что среди пожилых добровольцев, прошедших вакцинацию, зарегистрировано меньшее количество нежелательных реакций на препарат. Также отмечается, что у людей старше 60 лет вакцинация в целом протекает легче.

Ранее в этот день министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал «Спутник V» одной из лучших из вакцин от коронавируса. Кроме того, директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что есть надежда на то, что этот препарат будет защищать от COVID-19 два года или дольше.

2 февраля день стало известно, что результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины против коронавируса «Спутник V» были опубликованы в медицинском журнале The Lancet. Как уточняется, эффективность препарата против заболевания составила 91,6% после анализа данных 19 866 добровольцев. При этом показатель среди группы добровольцев старше 60 лет составил 91,8%.

По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, опубликованная статья доказывает эффективность и безопасность созданной в России вакцины «Спутник V». Он подчеркнул, что только три препарата в мире имеют эффективность, превышающую 90%, и российская разработка превосходит другие.

С 18 января в России началась масштабная вакцинация населения от COVID-19. О необходимости этого заявил глава государства. Кроме того, президент выразил мнение, что российская вакцина от коронавируса является лучшей в мире, что сейчас показывает практика. Граждан прививают препаратом «Спутник V». Он разработан центром им. Гамалеи и стал первой в мире и в России вакциной от этого вируса.

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