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Гинцбург заявил о возможном действии вакцины «Спутник V» более двух лет

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Есть надежда на то, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» будет защищать от COVID-19 два года или дольше. Об этом во вторник, 2 февраля, заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

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«У нас существует очень большая надежда, подтвержденная уже имеющимися экспериментальными фактами, что продолжительность действия данного вакцинного препарата <…> будет продолжаться не несколько месяцев и даже не год, а по крайней мере два года и более», ― сказал он в ходе пресс-конференции.

Ранее в этот день ведущий специалист НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Федор Лисицын сообщил, что новые мутации коронавирусной инфекции не окажут влияния на эффективность «Спутника V».

2 февраля день стало известно, что результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины против коронавируса «Спутник V» были опубликованы в медицинском журнале The Lancet. Как уточняется, эффективность препарата против заболевания составила 91,6% после анализа данных 19 866 добровольцев. При этом показатель среди группы добровольцев старше 60 лет составил 91,8%.

По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, опубликованная статья доказывает эффективность и безопасность созданной в России вакцины «Спутник V». Он подчеркнул, что только три препарата в мире имеют эффективность, превышающую 90%, и российская разработка превосходит другие.

С 18 января в России началась масштабная вакцинация населения от COVID-19. О необходимости этого заявил президент России Владимир Путин. Кроме того, глава госудраства выразил мнение, что российская вакцина от коронавируса является лучшей в мире, что в настоящее время показывает практика. Граждан прививают препаратом «Спутник V». Он разработан Центром имени Гамалеи и стал первой в мире и в России вакциной от этого вируса.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря 2019 года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в России выявлено 3 884 730 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 74 158 летальных исходов, выздоровели 3 340 545 человек.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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