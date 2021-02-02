В Центре Гамалеи рассказали о влиянии мутаций коронавируса на вакцины

Новые мутации коронавирусной инфекции не окажут влияния на эффективность вакцины «Спутник V». Об этом во вторник, 2 февраля, сообщил ведущий специалист НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Федор Лисицын.

«Мутации непрерывно отслеживаются, но пока не было ни одной серьезной, и несерьезная-то была одна, мутации в том белке, который максимально нас интересует для вакцины», — отметил эксперт в эфире канала «Россия 24».

Ранее в этот же день стало известно, что результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины против коронавируса «Спутник V» были опубликованы в медицинском журнале The Lancet. Как уточняется, эффективность препарата против заболевания составила 91,6% после анализа данных 19 866 добровольцев. При этом показатель среди группы добровольцев старше 60 лет составил 91,8%.

По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, опубликованная статья доказывает эффективность и безопасность созданной в России вакцины «Спутник V». Он подчеркнул, что только три препарата в мире имеют эффективность, превышающую 90%, и российская разработка превосходит другие.

Первая в России и мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована 11 августа. Препарат «Спутник V» разработали специалисты Центра имени Гамалеи. С 18 января в России началась масштабная вакцинация населения от COVID-19. О необходимости этого заявил президент РФ Владимир Путин, назвав вакцину центра лучшей в мире.

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