Прямой эфир
Мир
Прототип космического корабля Starship взорвался в ходе испытаний
Мир
Зеленский ввел в действие санкции против украинских телеканалов
Мир
США допустили возвращение в Договор по открытому небу
Общество
Москвичей предупредили об ухудшении погоды в ночь на 3 февраля
Мир
В МИДе заявили о готовности Москвы к взаимоуважительному диалогу с США
Мир
Адмирал США предупредил об угрозе ядерной войны с Россией и Китаем
Общество
Россия возобновила международное авиасообщение еще из двух городов
Мир
Байден выступит с речью о внешнеполитическом курсе США
Общество
Четыре станции московского метро закрыли на вход и выход

Рыбный марш: как вырастить осетра

На ферме у Назаровской ГРЭС водятся не только обычные, но и экзотические карпы и сомы
0
Слайдами
Списком
На весь экран
Сотрудники поднимают сеть с форелью на рыбной ферме ООО "Назаровское рыбное хозяйство" в окрестностях деревни Назарово Красноярского края
Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
Белый амур, радужная форель, японский карп – это лишь некоторые виды рыбы, которую разводят в Назаровском рыбном хозяйстве, расположенном неподалеку от одноименной ГРЭС. Фермеры снабжают свежим товаром не только близлежащие населенные пункты, ее отправляют и в соседние регионы. Как работает рыбная ферма – в фотогалерее «Известий»
На весь экран
Сотрудник бросает корм для форели на рыбной ферме ООО "Назаровское рыбное хозяйство" в окрестностях деревни Назарово Красноярского края
Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
Рыбу кормят отечественным кормами, произведенными только из натуральных компонентов
На весь экран
Сотрудник берёт сачок для ловли рыбы на рыбной ферме ООО "Назаровское рыбное хозяйство" в окрестностях деревни Назарово Красноярского края
Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
Зима - время для выращивания форели
На весь экран
Форель на рыбной ферме ООО "Назаровское рыбное хозяйство" в окрестностях деревни Назарово Красноярского края
Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
За полгода форель вырастает из 150-грамового малька до 2-килограммового экземпляра
На весь экран
Сомы, пойманные на рыбной ферме ООО "Назаровское рыбное хозяйство" в окрестностях деревни Назарово Красноярского края
Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
На ферме также выращи­вают карпа, белого амура, сома
На весь экран
Сотрудники поднимают сеть с карпами на рыбной ферме ООО "Назаровское рыбное хозяйство" в окрестностях деревни Назарово Красноярского края
Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
Назаровское рыбное хозяйство - самый крупный местный производитель карпа
На весь экран
Сотрудник держит пойманного на продажу сома на рыбной ферме ООО "Назаровское рыбное хозяйство" в окрестностях деревни Назарово Красноярского края
Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
Только это рыбное хозяйство в крае выращивает американского канально­го сома
На весь экран
Сотрудник держит пойманного осетра на рыбной ферме ООО "Назаровское рыбное хозяйство" в окрестностях деревни Назарово Красноярского края
Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
Особая гордость фермеров - разведение осетра
На весь экран
Красный японский карп кои породы огон на рыбной ферме ООО "Назаровское рыбное хозяйство" в окрестностях деревни Назарово Красноярского края
Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
Есть здесь и экзотические для этих краев виды рыбы
На весь экран
Сотрудники поднимают сеть с японскими карпами кои на рыбной ферме ООО "Назаровское рыбное хозяйство" в окрестностях деревни Назарово Красноярского края
Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
Один из них - японский карп кои
На весь экран
Сотрудник поднимают сачок с сомами на рыбной ферме ООО "Назаровское рыбное хозяйство" в окрестностях деревни Назарово Красноярского края
Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
Свою продукцию фермеры поставляет во все соседние регионы
Выделить главное
вкл
выкл
Другие фотографии по теме
1
из
2
Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021