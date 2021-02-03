Рыбный марш: как вырастить осетра

Белый амур, радужная форель, японский карп – это лишь некоторые виды рыбы, которую разводят в Назаровском рыбном хозяйстве, расположенном неподалеку от одноименной ГРЭС. Фермеры снабжают свежим товаром не только близлежащие населенные пункты, ее отправляют и в соседние регионы. Как работает рыбная ферма – в фотогалерее «Известий»