Рыбный марш: как вырастить осетра

Белый амур, радужная форель, японский карп – это лишь некоторые виды рыбы, которую разводят в Назаровском рыбном хозяйстве, расположенном неподалеку от одноименной ГРЭС. Фермеры снабжают свежим товаром не только близлежащие населенные пункты, ее отправляют и в соседние регионы. Как работает рыбная ферма – в фотогалерее «Известий»
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Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
Рыбу кормят отечественным кормами, произведенными только из натуральных компонентов
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Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
Зима - время для выращивания форели
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Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
За полгода форель вырастает из 150-грамового малька до 2-килограммового экземпляра
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Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
На ферме также выращивают карпа, белого амура, сома
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Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
Назаровское рыбное хозяйство - самый крупный местный производитель карпа
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Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
Только это рыбное хозяйство в крае выращивает американского канального сома
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Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
Особая гордость фермеров - разведение осетра
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Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
Есть здесь и экзотические для этих краев виды рыбы
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Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
Один из них - японский карп кои
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Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
Свою продукцию фермеры поставляет во все соседние регионы
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