Третий этап расселения аварийного жилья начался в Хабаровском крае

В Хабаровском крае началась реализация третьего этапа адресной программы по переселению граждан из аварийного жилья. К числу муниципалитетов добавились город Николаевск-на-Амуре, поселки Гатка и Токи в Советско-Гаванском и Ванинском районах, Булгин и Аэропорт в Охотском районе, а также села Пивань и Селихино в Комсомольском районе.

К концу третьего этапа будет ликвидировано почти 13 тыс. кв. м аварийной жилплощади, 748 жителей края переедут в новые квартиры, сообщает ИА AmurMedia. Всего до конца 2022 года планируется построить 24 многоквартирных дома. В эти дома из аварийного жилищного фонда площадью 41,6 тыс. кв. м переедут почти 2,5 тыс. человек.

Ранее в Омской области внесли поправки в региональное законодательство, согласно которым застройщиков обяжут передавать в собственность региона 10% от вводимого жилья. Мера направлена на решение проблем дольщиков и переселение людей из аварийных домов.