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Застройщиков в Омской области обяжут передавать 10% вводимого жилья региону

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В Омской области внесли поправки в региональное законодательство, согласно которым застройщиков обяжут передавать в собственность региона 10% от вводимого жилья. Мера направлена на решение проблем дольщиков и переселение людей из аварийных домов.

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В четверг, 28 января, депутаты заксобрания Омской области одобрили сразу во всех чтениях изменения в ст. 4 закона «О критериях, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты в целях предоставления земельных участков в аренду без проведения торгов», пишет ИА «Город55».

Теперь застройщик может получить землю без торгов. В обмен на это он должен будет передать в собственность Омской области 10% от возведенного жилья. Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых помещений при этом должна быть не менее 200 тыс. кв. м.

Председатель заксобрания Омской области Владимир Варнавский отмечает, что поправки создают основу для привлечения в регион крупных инвесторов в сфере жилищного строительства.

Изменения в закон вступят в силу через десять дней после опубликования.

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