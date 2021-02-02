Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Армения подала против Азербайджана жалобу в ЕСПЧ
Общество
В России число случаев коронавируса опустилось ниже 17 тыс. впервые с октября
Мир
ВОЗ отметила снижение в два раза скорости распространения COVID-19 в мире
Авто
В России начались продажи обновленного кроссовера Infiniti QX50
Мир
Номинант на «Оскар» Хэл Холбрук умер в 95 лет
Общество
Почти 175 тыс. москвичей старше 60 лет привились от COVID-19
Общество
Более половины москвичей высказались за сохранение удаленки
Спорт
Путин поздравил саночника Репилова с победой на ЧМ в Германии
Общество
Клинические исследования вакцины ФМБА от COVID-19 запланировали на июль

Лавров обсудит с коллегой из Швеции ситуацию вокруг Навального

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 2 февраля заявил о желании открыто и честно обсудить с главой МИД Швеции, действующим председателем ОБСЕ Анн Линде все вопросы, связанные с ситуацией вокруг дела блогера Алексея Навального.

Шито-скрыто: ФРГ вновь отказалась предоставить данные по делу Навального
Немецкая сторона настаивает на расследовании в РФ

«Все эти вопросы мы хотим обсудить честно, открыто, без какого-либо предубеждения, потому что мы как соседи, конечно же, должны быть заинтересованы в нормальных, добрых отношениях. Тем более что народы наших стран, особенно жители приграничных районов, в этом кровно заинтересованы», — отметил он, открывая переговоры с коллегой из Швеции.

Линде подчеркнула, что Швеция и ЕС обеспокоены инцидентом якобы с отравлением Навального, его последующим арестом и начавшимися протестами сторонников блогера.

В свою очередь Лавров указал на то, что российской стороне до сих пор не были предоставлены данные о том, на каком основании эксперты из разных стран сделали вывод об «отравлении» Навального.

«Нет ответа и на наш запрос о том, на каких основаниях и каким образом шведская военная лаборатория сделала вывод о том, что господин Навальный был отравлен новым веществом из так называемой группы «новичков». Это совсем не вписывается в требования о транспарентности в этом и любом другом вопросе, с которыми выступают наши германские и прочие коллеги», — цитирует министра ТАСС.

29 января Германия снова отказалась предоставить Генпрокуратуре России дополнительные данные в ответ на новый запрос по инциденту с Навальным. В министерстве юстиции ФРГ «Известиям» подтвердили получение письма, но подчеркнули, что у Москвы есть все необходимые доказательства для возбуждения уголовного дела.

Блогеру Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, а самого Навального госпитализировали. После того как российские врачи стабилизировали его состояние, блогера перевели на лечение в Германию.

В берлинской клинике «Шарите», куда доставили Навального, рассказали об обнаружении у него признаков интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, хотя взятые в РФ анализы показали отсутствие данных веществ. Кроме того, немецкая сторона не предоставила никаких доказательств «отравления» и проигнорировала ряд запросов российской генпрокуратуры по данному вопросу.

18 января Генпрокуратура России в очередной раз указала, что полученные ответы Германии по инциденту с Навальным являются малоинформативными и не содержат ответов на вопросы. Немецкая сторона не удовлетворила просьбы о допросе лечащих врачей Навального, отказала в предоставлении копий медицинских документов, истории болезни, копий судебно-медицинских экспертиз.

Вернулся в Россию Навальный 17 января, причем в берлинский аэропорт его доставили в кортеже с мигалками в обход стоек регистрации — сразу на летное поле. В Москве блогер был задержан в аэропорту Шереметьево сотрудниками отдела розыска оперативного управления УФСИН. Причиной задержания стало то, что блогер был объявлен в розыск за многократные нарушения испытательного срока и условий своего условного освобождения в период с 29 декабря 2020 года.

При этом в УФСИН учли то, что с 22 августа прошлого года россиянин, по обнародованным данным, лечился в берлинской клинике «Шарите». Как указали в клинике, блогер был выписан 23 сентября. Однако на регистрацию Навальный не явился, в соответствии с чем его объявили в розыск.

Только в ноябре он направил в УФСИН уведомление о том, что проживает в Берлине, где восстанавливает здоровье. Официальных подтверждений лечения после выписки он не предоставил.

Во вторник в Мосгорсуде началось выездное заседание Симоновского суда по делу Навального о рассмотрении представления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) о замене ему условного срока на реальный.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021