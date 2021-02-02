Лавров обсудит с коллегой из Швеции ситуацию вокруг Навального

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 2 февраля заявил о желании открыто и честно обсудить с главой МИД Швеции, действующим председателем ОБСЕ Анн Линде все вопросы, связанные с ситуацией вокруг дела блогера Алексея Навального.

«Все эти вопросы мы хотим обсудить честно, открыто, без какого-либо предубеждения, потому что мы как соседи, конечно же, должны быть заинтересованы в нормальных, добрых отношениях. Тем более что народы наших стран, особенно жители приграничных районов, в этом кровно заинтересованы», — отметил он, открывая переговоры с коллегой из Швеции.

Линде подчеркнула, что Швеция и ЕС обеспокоены инцидентом якобы с отравлением Навального, его последующим арестом и начавшимися протестами сторонников блогера.

В свою очередь Лавров указал на то, что российской стороне до сих пор не были предоставлены данные о том, на каком основании эксперты из разных стран сделали вывод об «отравлении» Навального.

«Нет ответа и на наш запрос о том, на каких основаниях и каким образом шведская военная лаборатория сделала вывод о том, что господин Навальный был отравлен новым веществом из так называемой группы «новичков». Это совсем не вписывается в требования о транспарентности в этом и любом другом вопросе, с которыми выступают наши германские и прочие коллеги», — цитирует министра ТАСС.

29 января Германия снова отказалась предоставить Генпрокуратуре России дополнительные данные в ответ на новый запрос по инциденту с Навальным. В министерстве юстиции ФРГ «Известиям» подтвердили получение письма, но подчеркнули, что у Москвы есть все необходимые доказательства для возбуждения уголовного дела.

Блогеру Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, а самого Навального госпитализировали. После того как российские врачи стабилизировали его состояние, блогера перевели на лечение в Германию.

В берлинской клинике «Шарите», куда доставили Навального, рассказали об обнаружении у него признаков интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, хотя взятые в РФ анализы показали отсутствие данных веществ. Кроме того, немецкая сторона не предоставила никаких доказательств «отравления» и проигнорировала ряд запросов российской генпрокуратуры по данному вопросу.

18 января Генпрокуратура России в очередной раз указала, что полученные ответы Германии по инциденту с Навальным являются малоинформативными и не содержат ответов на вопросы. Немецкая сторона не удовлетворила просьбы о допросе лечащих врачей Навального, отказала в предоставлении копий медицинских документов, истории болезни, копий судебно-медицинских экспертиз.

Вернулся в Россию Навальный 17 января, причем в берлинский аэропорт его доставили в кортеже с мигалками в обход стоек регистрации — сразу на летное поле. В Москве блогер был задержан в аэропорту Шереметьево сотрудниками отдела розыска оперативного управления УФСИН. Причиной задержания стало то, что блогер был объявлен в розыск за многократные нарушения испытательного срока и условий своего условного освобождения в период с 29 декабря 2020 года.

При этом в УФСИН учли то, что с 22 августа прошлого года россиянин, по обнародованным данным, лечился в берлинской клинике «Шарите». Как указали в клинике, блогер был выписан 23 сентября. Однако на регистрацию Навальный не явился, в соответствии с чем его объявили в розыск.

Только в ноябре он направил в УФСИН уведомление о том, что проживает в Берлине, где восстанавливает здоровье. Официальных подтверждений лечения после выписки он не предоставил.

Во вторник в Мосгорсуде началось выездное заседание Симоновского суда по делу Навального о рассмотрении представления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) о замене ему условного срока на реальный.