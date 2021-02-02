Почти 175 тыс. москвичей старше 60 лет привились от COVID-19

В Москве почти 175 тыс. горожан старше 60 лет уже сделали прививку от коронавируса. Об этом во вторник, 2 февраля, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«На сегодняшний день в столице прививку от коронавирусной инфекции сделали почти 175 тыс. жителей старше 60 лет. Важность вакцинации от коронавируса для горожан старшего возраста нельзя недооценивать. Эта категория граждан находится в группе риска, и для них заболеть COVID-19 особенно опасно», — сказала она в беседе с журналистами.

Вице-мэр также отметила, что более 50% всех провакцинированных в столице приходится на жителей данной возрастной категории.

28 января Ракова сообщала, что у прошедших вакцинацию пенсионеров почти не было побочных реакций на прививку.

Масштабная вакцинация от коронавируса началась в Москве 5 декабря. Прививают горожан первой в мире и в России вакциной «Спутник V», разработанной в центре имени Гамалеи и зарегистрированной Минздравом страны в августе прошлого года.

Также сообщалось, что в вакцинация проходит в том числе в столичных домах престарелых.

Записаться на прививку можно на порталах mos.ru и emias.info, в городских мобильных приложениях «Госуслуги Москвы», «Моя Москва» и ЕМИАС.ИНФО, через информационные киоски в поликлиниках или по телефону.

Всероссийская вакцинация стартовала 18 января 2021 года. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин 13 января.

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