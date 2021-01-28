В Москве все желающие пенсионеры смогут привиться от COVID-19

Власти Москвы заявили, что в столице могут обеспечить вакциной от коронавируса всех пенсионеров, желающих сделать прививку. Об этом в четверг, 28 января, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Вакцину разрешили применять людям старше 60 лет, и в Москве для этой категории никаких ограничений по вакцине нет. В полном объеме весь спрос мы готовы удовлетворить», — рассказала она в эфире телеканала «Россия 24».

При этом она отметила, что у прошедших вакцинацию пенсионеров почти не было побочных реакций на прививку.

Ранее в этот же день Ракова сообщила, что в городе уже прошли вакцинацию от COVID-19 свыше 320 тыс. человек.

Масштабная вакцинация от коронавируса началась в Москве 5 декабря. Прививают горожан первой в мире и в России вакциной «Спутник V», разработанной в Центре имени Гамалеи и зарегистрированной Минздравом страны в августе прошлого года.

Записаться на прививку можно на порталах mos.ru и emias.info, в городских мобильных приложениях «Госуслуги Москвы», «Моя Москва» и ЕМИАС.ИНФО, через информационные киоски в поликлиниках или по телефону.

Всероссийская вакцинация стартовала 18 января 2021 года. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин 13 января.

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