Лидер республиканцев в сенате США рассказал о «раковой опухоли» партии

Лидер республиканцев в сенате США Митч Макконнелл заявил, что теории заговора стали «раковой опухолью» для Республиканской партии, пишет 1 февраля издание The Hill.

«Кто-то, предположивший, что, возможно, никакой самолет не врезался в Пентагон 11 сентября [2001 года], что ужасающие случаи стрельбы в школах были подстроены и что [экс-президент США и его супруга Билл и Хиллари] Клинтоны разбили самолет Джона Кеннеди-младшего, не живет реальностью», — заявил Макконнелл.

Издание отмечает, что сенатор имел в виду республиканскую конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, хотя напрямую ее имени не называл.

Отмечается, что Грин является сторонницей теории заговора QAnon, согласно которой экс-президент США Дональд Трамп противостоял некоей тайной организации демократов-сатанистов, вовлеченных в торговлю детьми. Кроме того, она убеждена, что лесные пожары в Калифорнии в 2018 году были вызваны лазером из космоса, контролируемым «могущественной еврейской банковской семьей».

22 января член конгресса США Марджори Тейлор Грин внесла в палату представителей статьи об импичменте президенту Джо Байдену по обвинению в коррупции.

О том, что Грин намерена внести на рассмотрение законодательного органа проект резолюции об импичменте Байдена, стало известно 13 января. Тогда в качестве обвинений она упомянула «злоупотребление властью» и «украинские связи» демократа на посту вице-президента США.