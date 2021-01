Член конгресса США внесла в палату представителей статьи импичмента Байдену

Член конгресса США Марджори Тейлор Грин внесла в палату представителей статьи импичмента главе государства Джо Байдену по обвинению в коррупции.

В своем заявлении, опубликованном в Twitter, она указала, что Байден сделает всё возможное, чтобы «избавить от проблем с законом» своего сына Хантера и «набить карманы своей семьи деньгами от коррумпированных иностранных энергетических компаний».

My statement on introducing Articles of Impeachment against President @JoeBiden: pic.twitter.com/1mq7QRBbTX