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Член конгресса США внесла в палату представителей статьи импичмента Байдену

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Член конгресса США Марджори Тейлор Грин внесла в палату представителей статьи импичмента главе государства Джо Байдену по обвинению в коррупции.

В своем заявлении, опубликованном в Twitter, она указала, что Байден сделает всё возможное, чтобы «избавить от проблем с законом» своего сына Хантера и «набить карманы своей семьи деньгами от коррумпированных иностранных энергетических компаний».

Кроме того, по мнению конгрессвумен, американский лидер злоупотреблял властью, когда позволил своему сыну «тянуть деньги из крупнейших врагов Соединенных Штатов — России и Китая».

О том, что Грин намерена внести на рассмотрение законодательного органа проект резолюции об импичменте Байдена, стало известно 13 января. Тогда в качестве обвинений она упомянула «злоупотребление властью» и «украинские связи» демократа на посту вице-президента США.

В мае 2020 года внефракционный депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач опубликовал фрагменты телефонных разговоров, на которых предположительно слышно голоса экс-президента Украины Петра Порошенко, Байдена и бывшего госсекретаря США Джона Керри. В частности, на записи якобы Байден рекомендует Порошенко уволить генпрокурора Виктора Шокина, занимавшегося делом компании Burisma, где работал сын Байдена Хантер, в обмен на $1 млрд. Взятка была направлена на получение военных госзаказов предприятиями, связанными с бывшим украинским лидером. Порошенко называет аудиозаписи подделкой.

В июне Деркач обнародовал вторую часть аудиозаписей телефонных разговоров якобы Порошенко и Байдена. В ходе беседы политики обсуждали внутреннюю политику Украины. Порошенко счел записи сфабрикованными и назвал их опубликование «попыткой подорвать стратегическое партнерство Киева и Вашингтона».

В начале июля была опубликована еще одна часть якобы разговора Порошенко и Байдена, которая касалась диверсии украинских спецслужб в Крыму, а обнародованная в сентябре часть записи касалась избрания Дональда Трампа президентом Соединенных Штатов.

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