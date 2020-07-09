Аксенов оценил записи беседы якобы Порошенко и Байдена о диверсии в Крыму

Обнародованный разговор якобы бывшего вице-президента США Джо Байдена и экс-президента Украины Петра Порошенко о диверсии в Крыму говорит о терроризме как о части госполитики Киева. Об этом в четверг, 9 июля, заявил глава республики Крым Сергей Аксенов.

Украинское издание Страна.UA опубликовало расшифровку якобы беседы Байдена с Порошенко в 2016 году о диверсии в Крыму. Человек с голосом, похожим на голос экс-вице-президента США, был обеспокен операцией украинских спецслужб на полуострове. Порошенко, в свою очередь, заверил, что они «приняли важные меры, которые сделают невозможным подобные ситуации в будущем». Записи предоставил народный депутат Украины Андрей Деркач.

«Обнародованная запись еще раз подтверждает то, о чем мы говорим постоянно: терроризм является частью государственной политики киевского режима вне зависимости от персоналий. И объясняет истинные причины отказа Украины от сотрудничества с Россией в сфере борьбы с терроризмом: не может террорист сотрудничать с тем, кто с ним борется», — написал Аксенов на своей странице «ВКонтакте».

Он упомянул, что четыре года назад американский посол на Украине Джеффри Пайетт заверил, что США не располагают доказательствами того, что Киев готовился к террористическим провокациям в Крыму.

В мае Деркач опубликовал фрагменты телефонных разговоров, на которых предположительно слышно голоса Порошенко, Байдена и бывшего госсекретаря США Джона Керри. В частности, на записи якобы Байден рекомендует Порошенко уволить генпрокурора Виктора Шокина, занимавшегося делом компании Burisma, где работал сын Байдена Хантер, в обмен на $1 млрд. Взятка была направлена на получение военных госзаказов предприятиями, связанными с бывшим украинским лидером. Порошенко называет аудиозаписи подделкой.

В июне Деркач обнародовал вторую часть аудиозаписей телефонных разговоров якобы Порошенко и Байдена. В ходе беседы политики обсуждали внутреннюю политику Украины. Порошенко счел записи сфабрикованными и назвал их опубликование «попыткой подорвать стратегическое партнерство Киева и Вашингтона».

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году, когда за присоединение высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Украина не признает результаты голосования.