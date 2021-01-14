Член конгресса США объявила о намерении инициировать импичмент Байдена

Новый член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин намерена в первый день президентства Джо Байдена внести на рассмотрение законодательного органа проект резолюции о его импичменте. Об этом она 13 января заявила в эфире NewsMax.

«От имени американского народа я бы хотела объявить, что мы должны быть уверенными в том, что наши лидеры являются ответственными. Президент Соединенных Штатов не может злоупотребить президентскими полномочиями и не может быть легко подкуплен иностранными правительствами, китайскими энергетическими компаниями, украинскими энергетическими компаниями. Поэтому 21 января я прибегну к статьям об импичменте в отношении Джо Байдена», — сказала республиканка.

Какие именно обвинения послужат основанием для отстранения Байдена от должности, Грин не уточнила. В ходе интервью она упомянула «злоупотребление властью» и «украинские связи» демократа на посту вице-президента США.

Заявление Грин прозвучало через несколько часов после того, как палата представителей во второй раз объявила импичмент действующему президенту США Дональду Трампу за подстрекательство к беспорядкам в Капитолии на прошлой неделе.

Сторонники республиканца в ходе протестов ворвались в Капитолий. Произошли столкновения с полицией, в ходе которых пострадали десятки человек с обеих сторон. Пять человек погибли, в том числе один из правоохранителей. Конгресс США утвердил избрание демократа Джо Байдена президентом США 7 января.

В мае 2020 года внефракционный депутат Верховной Рады Украины Андрей Деркач опубликовал фрагменты телефонных разговоров, на которых предположительно слышно голоса экс-президента Украины Петра Порошенко, Байдена и бывшего госсекретаря США Джона Керри. В частности, на записи якобы Байден рекомендует Порошенко уволить генпрокурора Виктора Шокина, занимавшегося делом компании Burisma, где работал сын Байдена Хантер, в обмен на $1 млрд. Взятка была направлена на получение военных госзаказов предприятиями, связанными с бывшим украинским лидером. Порошенко называет аудиозаписи подделкой.

В июне Деркач обнародовал вторую часть аудиозаписей телефонных разговоров якобы Порошенко и Байдена. В ходе беседы политики обсуждали внутреннюю политику Украины. Порошенко счел записи сфабрикованными и назвал их опубликование «попыткой подорвать стратегическое партнерство Киева и Вашингтона».

В начале июля была опубликована еще одна часть якобы разговора Порошенко и Байдена, которая касалась диверсии украинских спецслужб в Крыму, а обнародованная в сентябре часть записи касалась избрания Дональда Трампа президентом Соединенных Штатов.