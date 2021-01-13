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Палата представителей призвала Пенса отстранить Трампа от власти

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Палата представителей конгресса США в среду, 13 января, приняла резолюцию, в которой вице-президенту Майку Пенсу предлагается отстранить действующего президента Дональда Трампа от власти. Пенс заранее отказался. Об этом сообщает CNN.

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В документе члены нижней палаты конгресса призывают Пенса воспользоваться 25-й поправкой к Конституции о неспособности главы государства исполнять свои обязанности. В таком случае вице-президент при поддержке большинства членов кабинета может занять его место, пока конгресс не утвердит это решение.

Демократы объявили, что если Пенс не согласится на попытку отстранить Трампа, они объявят действующему президенту импичмент в палате представителей по обвинению в подстрекательстве к мятежу.

При этом для отрешения Трампа от должности требуется еще две трети голосов сенаторов, которых пока не набирается. Кроме того, у сената может не хватить времени рассмотреть обвинения до ухода Трампа в отставку 20 января.

11 января избранный президент США Джозеф Байден заявил, что Трамп не должен находиться у власти.

В тот же день представители Демократической партии США официально внесли на рассмотрение палаты представителей резолюцию об импичменте Трампа, обвинив его в подстрекательстве к мятежу.

Позднее палата представителей опубликовала текст резолюции. Авторы документа полагают, что действующий президент США останется угрозой для нацбезопасности, демократии и конституции страны, исходя из его действий в день беспорядков около конгресса.

6 января сторонники Трампа устроили беспорядки в Вашингтоне. Во время протестов они ворвались в Капитолий. Произошли столкновения с полицией, в ходе которых пострадали десятки человек с обеих сторон. Пять человек погибли, в том числе один из правоохранителей. Конгресс США утвердил избрание демократа Джо Байдена президентом США 7 января.

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