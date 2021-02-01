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Матери задержанной на акции в Петербурге девочки грозит ограничение в правах

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Уполномоченный по правам ребенка в Ленинградской области Тамара Литвинова инициирует заседание по вопросу ограничения в родительских правах матери 11-летней девочки, которая накануне пришла на несанкционированную акцию в Санкт-Петербурге. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе омбудсмена.

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«В ближайшее время уполномоченным будет инициировано внеплановое заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в связи с безнадзорностью и ненадлежащим исполнением родительских обязанностей матерью в отношении несовершеннолетнего ребенка», — говорится в сообщении, которое опубликовано на сайте детского омбудсмена в понедельник, 1 февраля.

По словам Литвиновой, ее настораживает тот факт, что несовершеннолетний ребенок приехал в соседний регион на несанкционированную акцию.

«Скорее всего, в столь юном возрасте девочка попала под влияние сомнительной информации, распространяемой в соцсетях. Организаторы акций, играя на протестных настроениях и желании самостоятельности, присущих подросткам, активно манипулируют ими через соцсети», — указала она.

Отмечается, что накануне запрещенного мероприятия девочка сообщила школьному учителю, что собирается на акцию. Школа уведомила маму, но та не приняла никаких мер, сославшись на воспитание в ребенке самостоятельности.

Литвинова отмечает, что на несогласованной акции «девочка могла попасть под физическое воздействие неуправляемой толпы протестующих, получить увечья и травмы». Тем самым мать сознательно создала ситуацию, угрожающую жизни и здоровью дочери, что «позволяет сделать вывод о неадекватной оценке ситуации со стороны матери и, скорее всего, привлечении ее к ответственности по ст. 125 УК РФ («Намеренное оставление в опасности несовершеннолетнего»).

Уполномоченный по правам ребенка отмечает, что ранее в школе у девочки были проблемы, она спала на уроках и не выполняла домашнее задание. В аппарате омбудсмена расценивают это как ненадлежащее исполнение родительских обязанностей со стороны матери.

В настоящее время Литвинова связывается с отцом ребенка.

Накануне уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина рассказала, что в ходе несанкционированной акции протеста в городе была задержана 11-летняя девочка — жительница поселка Токсово в Ленобласти. Ребенка доставили в один из территориальных отделов петербургской полиции. Правоохранители связались с родителями девочки, затем за ней приехала мать.

Митянина сообщала, что школьница подвергалась опасности из-за недосмотра родителей. Компетентный орган начал проверку обстоятельств произошедшего, предстоит выяснить, по какой причине несовершеннолетняя оказалась не территории, где проводился незаконный митинг.

Роскомнадзор сообщил 31 января о блокировке администрациями соцсетей аккаунтов за распространение ложной информации о несанкционированных акциях. За день до этого ведомство предупредило представителей TikTok, Facebook, Telegram и «ВКонтакте» об ответственности за неудаление призывов участвовать в незаконных акциях.

В МВД России напомнили, что за участие в незаконных акциях грозит ответственность, в том числе и по статье о массовых беспорядках, в которые активно вовлекали несовершеннолетних. В интернете запустили хештег #ДетиВнеПолитики, чтобы обеспечить безопасность подростков.

Несмотря на призывы, в ходе несанкционированных акций, прошедших в Москве, Санкт-Петербурге и ряде других крупных городов России 23 и 31 января, были задержаны и дети.

За призывы к детям об участии в несанкционированных акциях, в частности, предъявили обвинение руководителю сети региональных штабов блогера Алексея Навального Леониду Волкову.

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