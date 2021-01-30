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В центре Москвы ограничат продажу алкоголя 31 января

Роскомнадзор вызвал представителей соцсетей

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Роскомнадзор вызвал в пятницу, 29 января, представителей TikTok, Facebook, Telegram и «ВКонтакте» для разъяснения им ответственности за неудаление призывов участвовать в массовых несанкционированных акциях. Об этом сообщается на сайте ведомства.

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Руководству соцсетей были высланы письма с требованием прибыть в ведомство.

«Согласно ст. 13.41 КоАП РФ, нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта или информационного ресурса в сети интернет влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа будет увеличена до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки», — поясняется в сообщении пресс-службы.

Также в ведомстве добавили, что ст. 15.3 Федерального закона №149 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» позволяет в случае неудаления блокировать запрещенную информацию.

Ранее в этот день Генпрокуратура России предупредила, что в случае провокаций и насилия на несанкционированных акциях действия ее участников могут быть квалифицированы как массовые беспорядки.

В МВД России в свою очередь напомнили о том, что за участие в несогласованных акциях грозит ответственность, в том числе и по статье о массовых беспорядках.

В связи с сообщениями о проведении несанкционированной акции в воскресенье, 31 января, в центре Москвы ограничат продажу алкоголя в стеклянной таре. Помимо этого, в Москве в воскресенье с 08:00 будут на вход и выход закрыты станции московского метро «Александровский сад», «Охотный Ряд», «Театральная», «Площадь Революции», «Кузнецкий Мост», «Лубянка» и «Китай-город», также будут введены ограничения для передвижения пешеходов.

23 января в разных городах России прошли несогласованные акции. В Москве и Санкт-Петербурге также среди задержанных были дети. Следственный комитет РФ накануне произошедшего возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия по фактам призывов к участию в незаконных акциях.

Уже после акций следователи возбудили ряд уголовных дел, в том числе о применении насилия к представителям власти, хулиганстве и нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

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