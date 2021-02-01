В Госдуме задумались об уголовной ответственности за призывы к санкциям

Госдума может ввести уголовную ответственность за призывы к санкциям в отношении к России или ее граждан. Об этом спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в понедельник, 1 февраля, заявил журналистам. Так он ответил на вопрос нужно ли ввести такую ответственность и принять уже внесённый в 2018 году законопроект «О внесении изменения в Уголовный кодекс РФ», авторами которого стали спикеры Госдумы и Совета Федерации, а также лидеры фракций.

«В первом чтении законопроект принят, в его рамках есть возможность ввести такую ответственность. Не исключаю, что ее можно предусмотреть в рамках второго чтения. Должно быть очень жесткое наказание за такого рода действия», — пояснил он журналистам.

По его словам, те, кто это делает, ставят под удар, тех, кто находится на госслужбе, исходя из своих оценок и обид.

«Это действия против страны и ее граждан. Поэтому это должно найти отражение в законодательстве», — подчеркнул он.

31 января первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что призыв ФБК (включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента) к Вашингтону о введении санкций против ряда россиян попахивает изменой родине, и отметил, что такое должно жестко пресекаться.

30 января стало известно об обращении фонда к президенту США Джо Байдену с просьбой ввести санкции в отношении 35 россиян. Приоритет отдавался восьми кандидатурам.

Подписал письмо исполнительный директор ФБК Владимир Ашурков. Аналогичный запрос ФБК намерен подать в Европейский союз и правительство Великобритании.