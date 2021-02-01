Путин отметил роль банковской системы в преодолении последствий пандемии

Банковская система России сыграла важную роль в преодолении экономических последствий пандемии коронавируса. Об этом в понедельник, 1 февраля, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с банкирами.

«Целый набор инструментов поддержки, который мы предусмотрели для предприятий, компаний, реального сектора экономики, для российских семей в это непростое, прямо скажем, время, был завязан на участии банков», — сказал глава государства.

Путин также напомнил, что реструктуризация кредитов граждан и юрлиц проводилась как в рамках антикризисного пакета, так и в рамках собственных программ банков.

Помимо этого, была расширена программа поддержки кредитования малого и среднего бизнеса.

Президент также отметил, что в кризисный период объемы банковского кредитования экономики выросли примерно на 11% за год.

21 января Путин заявил, что в экономике на фоне пандемии коронавируса сохраняются факторы нестабильности. Для решения этой проблемы он призвал принимать своевременные меры, которые «будут востребованы бизнесом и гражданами, дадут реальный позитивный эффект для предприятий, организаций, регионов и для всей страны в целом».

Ранее, 8 января, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что абсолютное большинство мероприятий общенационального плана восстановления экономики исполняется.

В октябре 2020 года глава государства отмечал, что российская экономика будет развиваться в оптимистичном ключе. По его словам, также важна реализация поставленных целей национальных проектов.

5 января эксперты отметили, что по итогам 2020 года ВВП России сократится на 3,8% вместо ожидаемых 4%. При этом прогнозы постепенно улучшались в течение года, когда становилось ясно, что эпидемия нанесет по экономике страны менее тяжелый удар, чем ожидалось ранее.