Путин заявил о сохранении нестабильности в экономике на фоне COVID-19

В экономике на фоне пандемии коронавируса сохраняются факторы нестабильности. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам в четверг, 21 января.

«Сейчас везде сохраняются факторы нестабильности экономического развития. Понимаем, чем это вызвано: это и последствия пандемии, вынужденных ограничений, нарушение глобальных кооперационных, торговых связей», — отметил глава государства.

Он призвал для решения это проблемы принимать своевременные меры, которые «будут востребованы бизнесом и гражданами, дадут реальный позитивный эффект для предприятий, организаций, регионов и для всей страны в целом».

В октябре президент Путин заявил, что отечественная экономика будет развиваться в оптимистичном ключе. По его словам, также важна реализация поставленных целей национальных проектов.

Экономический кризис в 2020 году оказался самым тяжелым минимум за последние полвека. Спад в мировой экономике, по оценкам МВФ, составит 4,9%, тогда как в 2008 году мировой ВВП сократился всего лишь на 1%.

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