Два вождя: сможет ли Устюгов поддержать Большунова на ЧМ

До чемпионата мира по лыжным видам спорта остается менее месяца и всего четыре гонки Кубка мира. Этап в шведском Фалуне был в каком-то смысле генеральной репетицией. Да, после этого многие еще поедут в горы набирать форму, но Фалун — самый престижный из этапов КМ после новогоднего «Тур де Ски». За три дня лыжники провели разделку, масс-старт и спринт — три абсолютно разных вида. В итоге у россиян две победы Александра Большунова и серебро Юлии Ступак. На другой чаше весов — травма одного из лидеров Натальи Непряевой и падение того же Большунова в квалификации спринта.

Тем не менее Большунов остается, по сути, единственной угрозой норвежцам на лыжне. В разделке он на доли секунды опередил Симена Крюгера, а в масс-старте тактически обыграл целую толпу викингов во главе с Йоханнесом Клебо, несмотря на падение на середине дистанции. В соцсетях успехи Александра вызвали шквал радости за служащего Росгвардии (Большунов — лейтенант и является инструктором спортивной команды при управлении Уральского округа). На прошлой неделе «сослуживцы» запустили флешмоб в поддержку лыжника.

Устюгов вернулся

Олимпийский чемпион Турина Евгений Дементьев в разговоре с «Известиями» согласился, что Большунов на данный момент единственный, кто может конкурировать с норвежцами. При этом ветеран не уверен в необходимости командной тактики на чемпионате мира.

— Хорошие команды сейчас подобрались и у девчонок, и у ребят, — отметил Дементьев. — Да, Большунов на данный момент конкурирует с норвежцами практически один, это не лучшая картинка, хочется, чтобы она поменялась. У нас есть хорошие, сильные парни. Тот же Устюгов уже близок к оптимальным кондициям. Командная тактика в сборной в пользу Большунова? У нас все-таки не клубный вид спорта, а индивидуальный. Но думаю, если тренерский штаб поставит такую задачу, то никто эгоизмом заниматься не станет и поможет партнеру.

Вряд ли Большунов действительно способен выигрывать в одиночку — в масс-старте ему эпизодами помогали, да и на чемпионате мира норвежцы будут гораздо жестче и заряженнее. Нашим нужен второй лидер, и кажется, Фалун его открыл. Сергей Устюгов, двукратный чемпион мира и победитель «Тур де Ски», после долгого простоя возвращается на пик формы. В Швеции он был седьмым в масс-старте и четвертым в спринте, уступив медаль на последних 10 м. Что приятно, не было в эти выходные и проблем с лыжами — катили они у всех отлично.

Во время комментария гонки бывший коллега Устюгова по сборной олимпийский чемпион Александр Легков отметил, что мы видим почти того же Сергея, что три года назад. Если он доберет кондиции до Оберстдорфа, то у России будут два вожака, готовых разгонять норвежскую стаю.

— У Устюгова есть все шансы побороться за медали ЧМ, — сказала «Известиям» президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) и главный тренер сборной Елена Вяльбе. — Он постепенно набирает форму, а через месяц вообще должен быть в оптимальных кондициях. По крайней мере хочется на это надеяться.

У Большунова, несмотря на победы, тоже хватает проблем. Так, он упал в четырех из пяти последних гонок. Одно из этих падений, правда, — подкат под финна Йони Мяки после финиша эстафеты в Лахти, но, например, в спринте в Фалуне Александр не смог пройти квалификацию именно из-за сложного рельефа трассы — контактов с другими участниками не было. Остается надеяться, что это дополнительно мотивирует 24-летнего лыжника перед главным стартом года.

— Хорошо, что это произошло сейчас, а не на более крупном турнире вроде чемпионата мира, — продолжил Евгений Дементьев. — Я видел, как Саша хорошо проходит спуски, в том числе на соревнованиях на лыжероллерах. Он не боится, уверен в себе и знает, что делает. Думаю, это была случайность.

Женщины несут потери

У девушек этап также получился разнонаправленным. Юлия Ступак взяла серебро в масс-старте, на финише опередив великую Терезу Йохауг, которую в принципе редко когда обыгрывают на дистанциях длиннее спринта. Здесь она осталась третьей — Ступак не хватило нескольких рывков до выигравшей шведки Линн Сванн.

Результаты Ступак — своеобразный прорыв, но, к сожалению, и она может остаться перед чемпионатом мира единственной представительницей России в сверхконкурентной группе лидеров. Татьяна Сорина восстанавливается от травмы ноги, у Алисы Жамбаловой — положительный тест на коронавирус, а в Фалуне после падения сломала руку призер Олимпийских игр – 2018 Наталья Непряева. В этом сезоне у нее не шло, но на «Тур де Ски» наконец пришла победа. Теперь — трехнедельное восстановление и очень сомнительные перспективы на чемпионате мира.

Дементьев оценивает шансы на возвращение Непряевой в обойму в Оберстдорфе как «чудо».

— Травмы накануне чемпионата мира — это очень плохо, самая печальная новость, — резюмировал эксперт. — Здорово, что остальные девчонки подтягиваются к лидерам. Давайте будем верить в чудо. В то, что восстановление пройдет не так, как говорят врачи, а гораздо быстрее. Наташе надо верить, что всё будет хорошо. Только так могу сказать.

Хорошо, что за последние годы в России появилась сборная, в которой заменить можно почти любого человека. Но в ситуации, когда лыжи становятся всё более тактическим и командным видом спорта, перед чемпионатом мира тревожно.