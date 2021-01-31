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МИД РФ заявил о необходимости мер по регулированию работы интернет-гигантов

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Необходимы конкретные действия в отношении регулирования работы глобальных интернет-компаний. Об этом в воскресенье, 31 января, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1».

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Она напомнила, что посольство США в Москве размещало в соцсетях сообщения в поддержку незаконных акций в России 23 января, что российская сторона расценила как грубое вмешательство во внутренние дела РФ.

«Масштабную работу вели так называемые интернет-гиганты, компании, которые обеспечивают платформы для социальных сетей, непосредственно социальные сети, которые принадлежат американской стороне. То, что было сделано американскими интернет-площадками, изучается на предмет возможной реакции, которая будет выглядеть не только в виде заявления. Здесь должны приниматься конкретные практические действия», ― сказала она.

28 января Захарова сообщила, что российские посольства за рубежом сталкиваются с блокировкой аккаунтов со стороны американских соцсетей и интернет-платформ.

Она добавила, что теперь весь мир знает, как ведут себя американские социальные сети и интернет-платформы, особенно после блокировки аккаунтов занимавшего пост президента США Дональда Трампа.

Днем ранее стало известно, что МИД России вручил представителю посольства США ноту протеста в связи с распространением фейков. В российском внешнеполитическом ведомстве поддержали заявление Совфеда в связи с нарушением принципа свободы слова глобальными американскими интернет-компаниями.

В МИД РФ также добавили, что «предпринятые администрацией крупнейших американских соцсетей рестриктивные действия в отношении размещаемого на их платформах контента нанесли удар по демократической системе ценностей и международной информационной архитектуре».

Также 25 января стало известно, что посла США в Москве Джона Салливана вызвали в МИД России. Ему был выражен протест в связи с сообщениями американской дипмиссии в социальных сетях о несанкционированных акциях 23 января.

23 января Захарова заявила, что накануне посольство США в Москве опубликовало карты незаконных шествий. По ее словам, была вброшена информация о некоем «походе на Кремль», о котором не заявляли даже сами организаторы несогласованной акции.

Ранее в тот день в разных городах России прошли несогласованные акции. Среди задержанных были дети. Следователи возбудили ряд уголовных дел, в том числе о применении насилия к представителям власти, вовлечении в противоправную деятельность несовершеннолетних, хулиганстве и нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

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