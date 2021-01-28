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Захарова рассказала о блокировках аккаунтов российских посольств за рубежом

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Российские посольства за рубежом сталкиваются с блокировкой аккаунтов со стороны американских соцсетей и интернет-платформ. Об этом сообщила в четверг, 28 января, официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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«Посольства российские подвергались такой же блокировке, а фейковые страницы российских посольств за рубежом, наоборот, получали официальный статус. У нас уходило очень много времени для того, чтобы достучаться до офисов компаний американских соцсетей и интернет-платформ и решить этот, казалось бы, элементарный вопрос», — рассказала Захарова в интервью телеканалу «Крым24».

Она отметила, что приходится доказывать американским компаниям, что фейковые страницы посольств нужно блокировать. По ее словам, в МИДе с этим сталкиваются регулярно.

Захарова также добавила, что теперь весь мир знает, как ведут себя американские социальные сети и интернет-платформы после блокировки аккаунтов занимавшего пост президента США Дональда Трампа.

Ранее, 25 января, стало известно, что Россия направит США ноту в связи с тем, что американские интернет-сервисы массово распространили фейки о РФ.

Как отмечала Захарова, речь идет не о единичных случаях, а массовом распространении недостоверной информации наряду с блокировкой материалов, страниц и аккаунтов, в том числе российских официальных лиц.

По ее словам, Москва будет поднимать вопрос на международных площадках о вмешательстве США во внутренние дела РФ.

Накануне Совет Федерации принял заявление, в котором указал на нарушение принципа свободы слова американскими интернет-компаниями и осудил их действия в ограничении свободы.

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