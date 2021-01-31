В Москве напали на участника пикета против Навального

Мужчина отобрал плакат и повалил на землю участника одиночного пикета против блогера Алексея Навального. Инцидент произошел в районе станции метро «Красные Ворота» в Москве, где в воскресенье, 31 января, проходит несогласованная акция сторонников блогера.

Молодой человек стоял неподалеку от входа в подземку с плакатом «Навальный — предатель». Спустя какое-то время к нему подошел другой мужчина, порвал плакат, повалил пикетчика на землю, а после ударил по голове ногой.

После этого его задержали сотрудники ОМОНа.

31 января в ряде городов России проходят несогласованные акции протеста в поддержку арестованного блогера Алексея Навального. На Дальнем Востоке мероприятия оказались малочисленными. В Москве, по данным пресс-службы столичного департамента региональной безопасности, на улицы вышли около 300 человек.

Накануне дептранс столицы со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД) проинформировал, что в воскресенье в Москве будет запрещено парковать автомобили на улицах Моховая и Охотный Ряд, Театральном и Китайгородском проездах, Новой площади, а также на Москворецкой и Кремлевской набережных. Также с 8:00 на вход и выход закрыты станции московского метро «Александровский сад», «Театральная», «Охотный Ряд», «Площадь Революции», «Кузнецкий Мост», «Лубянка» и «Китай-город», введены ограничения для передвижения пешеходов.

МВД России призвало граждан воздержаться от участия в несанкционированных акциях 31 января. 29 января пресс-служба ведомства также предупреждала о том, что за участие в несогласованных акциях грозит ответственность, в том числе и по статье о массовых беспорядках. Отмечалось, что по ст. 212 УК РФ организация массовых беспорядков наказывается лишением свободы на срок от восьми до 15 лет. С аналогичным предупреждением к гражданам обратились и в Генпрокуратуре РФ.

23 января в разных городах России прошли несогласованные акции. Также среди задержанных были дети. Следователи возбудили ряд уголовных дел, в том числе о применении насилия к представителям власти, вовлечении в противоправную деятельность несовершеннолетних, хулиганстве и нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

Навальный был арестован по возвращении в РФ из Германии, где он проходил лечение после якобы имевшего место отравления веществом «Новичок». Соответствующих доказательств представлено не было. В России блогер находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока и условий своего условного освобождения в период с 29 декабря 2020 года. Его неоднократно предупреждали о том, что данные нарушения могут привести к отмене условного освобождения. В УФСИН учли то, что с 22 августа прошлого года россиянин, по обнародованным данным, лечился в берлинской клинике «Шарите». Как указали в клинике, блогер был выписан 23 сентября. Однако на регистрацию Навальный не явился, в соответствии с чем его объявили в розыск.

Кроме того, в конце декабря в отношении блогера возбудили уголовное дело о хищении пожертвований ряду его организаций на сумму 356 млн рублей. По данным Следственного комитета, часть средств, которые были собраны с граждан на нужды ряда некоммерческих организаций, руководителем которых является Навальный, были потрачены им на личные цели.