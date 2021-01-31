Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Политика
Песков назвал «давосскую» речь Путина попыткой докричаться до здравого смысла
Мир
Эксперты ВОЗ посетили рынок в Ухане
Спорт
Шайба Овечкина принесла «Вашингтону» победу в матче против «Бостона»
Общество
Метеоролог предупредил о 20-градусных морозах в Центральной России
Общество
На пособия по временной нетрудоспособности выделили еще 68,5 млрд рублей
Мир
Два адвоката Трампа на процессе об импичменте покинули его команду
Общество
Собянин рассказал о ходе вакцинации от коронавируса в Москве
Мир
В ЛНР оценили заявления о «нежной украинизации» Донбасса
Общество
В России за сутки выявили 18 359 новых случаев COVID-19

В Москве напали на участника пикета против Навального

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мужчина отобрал плакат и повалил на землю участника одиночного пикета против блогера Алексея Навального. Инцидент произошел в районе станции метро «Красные Ворота» в Москве, где в воскресенье, 31 января, проходит несогласованная акция сторонников блогера.

Молодой человек стоял неподалеку от входа в подземку с плакатом «Навальный — предатель». Спустя какое-то время к нему подошел другой мужчина, порвал плакат, повалил пикетчика на землю, а после ударил по голове ногой.

После этого его задержали сотрудники ОМОНа.

31 января в ряде городов России проходят несогласованные акции протеста в поддержку арестованного блогера Алексея Навального. На Дальнем Востоке мероприятия оказались малочисленными. В Москве, по данным пресс-службы столичного департамента региональной безопасности, на улицы вышли около 300 человек.

Накануне дептранс столицы со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД) проинформировал, что в воскресенье в Москве будет запрещено парковать автомобили на улицах Моховая и Охотный Ряд, Театральном и Китайгородском проездах, Новой площади, а также на Москворецкой и Кремлевской набережных. Также с 8:00 на вход и выход закрыты станции московского метро «Александровский сад», «Театральная», «Охотный Ряд», «Площадь Революции», «Кузнецкий Мост», «Лубянка» и «Китай-город», введены ограничения для передвижения пешеходов.

МВД России призвало граждан воздержаться от участия в несанкционированных акциях 31 января. 29 января пресс-служба ведомства также предупреждала о том, что за участие в несогласованных акциях грозит ответственность, в том числе и по статье о массовых беспорядках. Отмечалось, что по ст. 212 УК РФ организация массовых беспорядков наказывается лишением свободы на срок от восьми до 15 лет. С аналогичным предупреждением к гражданам обратились и в Генпрокуратуре РФ.

23 января в разных городах России прошли несогласованные акции. Также среди задержанных были дети. Следователи возбудили ряд уголовных дел, в том числе о применении насилия к представителям власти, вовлечении в противоправную деятельность несовершеннолетних, хулиганстве и нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

Навальный был арестован по возвращении в РФ из Германии, где он проходил лечение после якобы имевшего место отравления веществом «Новичок». Соответствующих доказательств представлено не было. В России блогер находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока и условий своего условного освобождения в период с 29 декабря 2020 года. Его неоднократно предупреждали о том, что данные нарушения могут привести к отмене условного освобождения. В УФСИН учли то, что с 22 августа прошлого года россиянин, по обнародованным данным, лечился в берлинской клинике «Шарите». Как указали в клинике, блогер был выписан 23 сентября. Однако на регистрацию Навальный не явился, в соответствии с чем его объявили в розыск.

Кроме того, в конце декабря в отношении блогера возбудили уголовное дело о хищении пожертвований ряду его организаций на сумму 356 млн рублей. По данным Следственного комитета, часть средств, которые были собраны с граждан на нужды ряда некоммерческих организаций, руководителем которых является Навальный, были потрачены им на личные цели.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021