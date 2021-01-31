Кузена певицы Бейонсе застрелили в квартире в Техасе

Двоюродный брат певицы Бейонсе 34-летний Мартелл Деруэн был найден мертвым в своей квартире в Сан-Антонио во вторник, 26 января. Об этом сообщила газета The Sun.

Деруэн делал успешную карьеру в рэп-музыке. Он выступал под псевдонимом Kardone. Как пишет портал KSAT, полиция ищет 21-летнюю Сашу Скаре, которую подозревают в преступлении.

Друзья и поклонники Деруэна выразили соболезнований в связи с его смертью в социальных сетях.

В августе 2020 года сообщалось, что полиция Нью-Йорка обвиняет двух мужчин в убийстве рэпера Джейсона Майзелла, известного под псевдонимом Джем-Мастер Джей, которое произошло еще в 2002 году.