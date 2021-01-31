Цукерберг не убедил власти Австралии отказаться от кодекса для медиарынка

Глава компании Facebook Марк Цукерберг во время встречи с министром финансов Австралии Джошем Фрайденбергом не смог убедить власти страны отказаться от планов ввести новый кодекс для медиарынка. Об этом главный казначей государства заявил в воскресенье, 31 января, в эфире телеканала ABC.

Обязательный для всех участников медиарынка Австралии кодекс поведения может быть принят уже 12 февраля. Документ обязывает Facebook и Google, а в дальнейшем и все технологические компании размещать и оплачивать новостной контент австралийских СМИ.

Основатель Facebook сам напрямую попросил о разговоре с руководителем финансового ведомства и министром связи Полом Флетчером.

«Это была очень конструктивная дискуссия, но… Марк Цукерберг не убедил меня поменять решение», — отметил Фрайденберг.

Также он сообщил о прошедших ранее переговорах между премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном и главным исполнительным директором корпорации Microsoft Сатьей Наделлой. Фрайденберг подчеркнул, что в корпорации «видят возможности для расширения своего бизнеса в Австралии» и в случае возникновения в стране проблем с поисковым сервисом Google система Bing от Microsoft сможет составить ему конкуренцию.

28 января Австралийская государственная комиссия по защите конкуренции и прав потребителей (ACCC) обратилась к властям страны с просьбой принять меры и решить проблемы, возникшие из-за доминирования американской корпорации Google на национальном рынке цифровой рекламы. Окончательный отчет АССС о состоянии национального рынка цифровых рекламных услуг будет представлен правительству Австралии 31 августа 2021 года.

В Австралии готовится закон, согласно которому технологические гиганты будут обязаны обсуждать с местными издателями и вещателями выплаты за контент. В случае отсутствия договоренностей размер платы определит назначенный государством арбитр. На слушаниях в австралийском сенате 22 января региональный директор Google Мел Сильва заявила, что в таких условиях компания не сможет работать на территории страны и отключит свой интернет-поиск в Австралии.

В ответ премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что правительство не будет реагировать на угрозы со стороны технологических гигантов. Кроме того, стало известно о возможной блокировке новостного раздела Facebook в Австралии.