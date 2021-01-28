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В Австралии призвали ограничить доминирование Google на рекламном рынке

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Австралийская государственная комиссия по защите конкуренции и прав потребителей (ACCC) обратилась к властям страны с просьбой принять меры и решить проблемы, возникшие из-за доминирования американской корпорации Google на национальном рынке цифровой рекламы. Об этом сообщается в отчете регулятора, подготовленном по поручению правительства Австралии и опубликованном в четверг, 28 января.

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«Google сегодня является крупнейшим поставщиком всех ключевых рекламных услуг и единственным поставщиком рекламных технологий. По оценкам ACCC, доля Google (на рынке цифровой рекламы) в Австралии колеблется от 50% до 100% в зависимости от вида услуг. Проблема отсутствия конкуренции на рынке цифровой рекламы требует решения», — приводит выдержку из документа ТАСС.

Председатель ACCC Род Симс отметил, что в этой области «действительно отсутствуют конкуренция, выбор и прозрачность», а преимущества платформы в сфере цифровых услуг дает Google возможность влиять на конкурентную среду.

«Рекламные возможности сервиса YouTube продаются исключительно через платформы Google, и рекламодатели… вынуждены использовать рекламные технологии Google для покупки этих услуг», — указали в комиссии, расценив действия компании, как монополизм.

ACCC предложила ряд возможных вариантов решения проблем, которые, как ожидается, лягут в основу правительственных мер по регулированию рынка цифровой рекламы. Например, включат в себя требование о проведении независимых проверок транзакций и пользователей платформ, назначение отраслевого омбудсмена для разрешения жалоб и споров.

Окончательный отчет о состоянии национального рынка цифровых рекламных услуг будет представлен правительству Австралии 31 августа 2021 года.

В Австралии готовится закон, согласно которому технологические гиганты будут обязаны обсуждать с местными издателями и вещателями выплаты за контент. В случае отсутствия договоренностей размер платы определит назначенный государством арбитр. На слушаниях в австралийском сенате, 22 января, региональный директор Google Мел Сильва заявила, что в таких условиях компания не сможет работать на территории страны и отключит свой интернет-поиск в Австралии.

В ответ премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что правительство не будет реагировать на угрозы со стороны технологических гигантов. Кроме того, стало известно о возможной блокировке новостного раздела Facebook в Австралии.

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