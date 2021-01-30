В Сети появилась методичка «либеральных» СМИ по освещению акции 31 января

В Сеть слили методичку одного из «оппозиционных» СМИ, в которой описывается, как следует освещать несанкционированные акции 31 января. Текст методички появился на анонимной блог-платформе Telegraph.

В частности, в документе описывается, как следует работать корреспондентам портала «7х7 Горизонтальная Россия». Например, рекомендуется делать акцент на задержаниях, советуется оценивать число участников и активно снимать задержания.

За такое «активное участие в трансляции» обещают гонорар до 1500 рублей.

Про агрессию и насилие со стороны участников несанкционированных акций в методичке ни слова.

И вообще, редакторы советуют корреспондентам к силовикам особо не подходить. «НЕ РИСКУЙТЕ», — написано в документе капслоком, а вот деятельность участников акций описана как «игра в снежки».

Особый интерес вызывает представленный в методичке образец готовой новости. Согласно ему, материал должен быть о жестоких правоохранителях и невинно задержанных правозащитниках.

Дополнить новость предлагается возмущенными комментариями участников незаконных акций. Приветствуются комментарии членов НКО «Мемориал», включенной в реестр иноагентов.

В качестве примера нужного комментария представлен следующий вариант: «Петр Петров, учитель истории: «Это какой-то ужас. Мы вышли на мирную акцию протеста, а полицейские без объяснения причин стали задерживать людей».

Ранее в Сети распространились призывы выйти на несанкционированные акции 31 января. МВД и Генпрокуратура призвали россиян не вестись на провокации и не участвовать в незаконных собраниях, так как на таких акциях велика вероятность провокаций и правонарушений.

Например, 23 января участники акций ввязывались в потасовки с правоохранителями, а также привлекали к шествиям детей.

В результате было возбуждено более двух десятков уголовных дел. В том числе за вовлечение в противоправную деятельность несовершеннолетних, за применение насилия к силовикам и за нарушение санитарных норм. Как выяснилось, ряд участников незаконных акций был заражен коронавирусом. 31 января в Москве будут закрыты семь станций метро, а также ограничена парковка на ряде улиц.