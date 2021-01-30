31 января объявлен траур по погибшим в аварии под Сызранью

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов объявил 31 января днем траура по погибшим в аварии. ДТП под Самарой занялся центральный аппарат СК РФ. В аварии погибли 12 человек, 11 находятся в реанимации, сообщает телеканал «Известия». Состояние пострадавших — средней и тяжелой степени тяжести. Среди пациентов есть полугодовалый ребенок. На 873-м км трассы М-5 «Урал» автобус врезался в полуприцеп. СК возбудил уголовное дело по двум статьям. Пассажиров в автобусе было больше, чем проданных билетов. Из обоих транспортных средств изымаются самописцы. Опрашиваются очевидцы, назначены экспертизы. На месте аварии работают опытные следователи-криминалисты главка. По основной версии, грузовик, буксировавший прицеп, занесло.

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