В Самарской области в ДТП с автобусом погибли шесть человек

В результате столкновения грузовика с автобусом в Самарской области погибли шесть человек, еще девять пострадали. Об этом в пятницу, 29 января, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, происшествие произошло на 873-м км федеральной трассы М-5 «Урал» в Сызранском районе. В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб.

Отмечается, что в данный момент выясняются обстоятельства аварии.

Ранее в этот день стало известно, что четыре человека пострадали в ДТП с автобусом в Тамбовской области, транспортное средство врезалось в отбойник. Сообщалось, что выполнялся рейс Махачкала–Москва, а сама авария произошла на 409-м км трассы Р-22 «Каспий».

В автобусе находились 16 пассажиров и два водителя, один из них пострадал и был направлен в больницу в тяжелом состоянии. Подчеркивалось, что всех пострадавших госпитализировали.