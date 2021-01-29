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Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом в Тамбовской области

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Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом в Тамбовской области, транспортное средство врезалось в отбойник. Об этом в пятницу, 29 января, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, автобус выполнял рейс Махачкала–Москва, авария произошла на 409-м км трассы Р-22 «Каспий».

В автобусе находились 16 пассажиров и два водителя, один из них пострадал и был направлен в больницу в тяжелом состоянии. Добавляется, что всех пострадавших госпитализировали.

Днем ранее сообщалось, что легковушка Lada Niva столкнулась с вагоном проходящего грузового поезда. В результате водитель автомобиля скончался на месте.

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