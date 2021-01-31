Наш паровоз: Латвия, Литва и Эстония решили пригрозить ЕС

Лидеры Эстонии, Латвии и Литвы выдвинули руководству Евросоюза ультиматум. Они настаивают на том, чтобы Брюссель выделил деньги на один из крупнейших инфраструктурных проектов региона — железнодорожную магистраль Rail Baltica. Она должна связать балтийские государства с остальными европейскими странами с помощью скоростных поездов. В противном случае Таллин, Рига и Вильнюс угрожают заблокировать распределение по Евросоюзу финансовой помощи для борьбы с последствиями пандемии коронавируса . Подробности — в материале «Известий».

Просто ультиматум

«Эстония, Латвия и Литва полны решимости добиться финансирования строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Rail Baltica, которая соединит их с другими странами Евросоюза, даже если для этого им потребуется в качестве выкупа притормозить работу фонда для восстановления экономики [ЕС]», — сообщает Politico. В распоряжении издания оказалось письмо, которое лидеры трех балтийских государств направили в адрес Антониу Косты, премьер-министра председательствующей в Совете ЕС Португалии. В нем они требуют выделить из бюджета €1,4 млрд на финансирование проекта.

Фото: commons.wikimedia.org Проект маршрута железнодорожной магистрали Rail Baltica

Предполагалось, что Rail Baltica получит деньги из бюджета ЕС. Об этом государства Евросоюза условились еще во время переговоров в июле прошлого года. Тогда лидеры стран утвердили проект бюджета в размере €1,8 трлн и пакет по восстановлению экономики, а также пообещали дать €1,4 млрд «на завершение строительства недостающих основных трансграничных железнодорожных путей между странами сплочения в целях поддержки функционирования единого рынка».

Многие были уверены, что речь идет о Rail Baltica. Однако для этого необходимо согласие Европейского парламента. А его депутаты, хоть и поддерживают саму идею сооружения железнодорожной магистрали, выступают против выделения денег на какой-либо отдельный проект.

Парламентарии — против

Депутаты ссылаются на механизм Connecting Europe Facility, в основе которого лежит принцип: деньги должны распределяться на конкурсной основе, а не предоставляться только потому, что какие-то страны на этом настаивают. В свою очередь балтийские государства утверждают, что Европарламент не может отменять соглашение, достигнутое в июле между лидерами Евросоюза. К слову, 22 января прошли переговоры между Европарламентом, Советом ЕС и Европейской комиссии. На встрече они обсуждали этот вопрос, однако так ни к чему и не пришли. Когда состоится следующее заседание, пока неизвестно.

Наш паровоз_3 Визуализация проекта железнодорожной магистрали Rail Baltica Фото: info.railbaltica.org

Как отметил министр сообщения Латвии Талис Линкайтс, пока в Брюсселе нет четкой позиции по вопросу строительства железнодорожной магистрали. «Борьба за многолетний бюджет в ЕС очень похожа на то, что происходит при формировании бюджета Латвии. В Европе тоже есть разные интересы. Так что денег на всех не хватает. Мы в ходе переговоров настаиваем, чтобы зарезервированных средств хватило на проект Rail Baltica. Пока в Европарламенте мы не видим настоящей поддержки. Поэтому руководителям стран Балтии пришлось дать довольно жесткий сигнал европейским партнерам, что это одна из наших „красных линий“», — пояснил чиновник. При этом Линкайтс надеется, что Брюссель все-таки выделит деньги и вопрос решится.

Балтийские страны в противном случае угрожают насолить другим странам ЕС — затормозить запуск фонда восстановления экономики ЕС для преодоления последствий пандемии COVID-19 в размере €750 млрд. Вначале принятию мер по спасению экономики активно мешали Польша и Венгрия, но позднее они пошли на попятную.

Наш паровоз_1 Визуализация проекта вокзала железнодорожной магистрали Rail Baltica в Риге Фото: info.railbaltica.org

Весной планируется распределить между странами 13% от запланированных средств — это первый взнос. В Брюсселе торопят страны Евросоюза как можно скорее начать ратификацию планов — сделать это должно каждое государство ЕС, поскольку такие финансовые решения принимаются консенсусом.

Только после этого Еврокомиссия начнет рассматривать каждый план и принимать решение по распределению средств. Предполагается, что этот процесс растянется на несколько месяцев и деньги в распоряжение Еврокомиссии поступят к лету этого года. Если балтийские страны начнут тянуть с ратификацией, то другим членам ЕС придется гораздо дольше ждать поступления денег на восстановление экономик. Пока планы ратифицировали лишь две страны Европейского союза — Кипр и Хорватия.

Поезда без пассажиров

Балтийские страны исторически связаны между собой широкой железнодорожной колеей российского образца — 1524 мм, однако местные политики давно мечтают перейти на европейскую узкоколейку — 1435 мм. Реализацию проекта Rail Baltica обсуждают уже около десяти лет. Маршрут должен пройти через Берлин, Варшаву, Вильнюс, Каунас, Ригу и Таллин. Предполагалось, что в эксплуатацию магистраль будет запущена в 2026 году, а ее стоимость оценивалась в €5,8 млрд .

Наш паровоз_2 Визуализация проекта промежуточного остановочного пункта железнодорожной магистрали Rail Baltica Фото: info.railbaltica.org

Балтийские государства очень заинтересованы в этом строительстве — и в плане пассажирского, и в плане грузового сообщения. Проект важен для них и с экономической, и с политической точек зрения, считает литовский политолог, независимый эксперт Вадим Воловой. «Речь идет о транспортных коридорах. Чем лучше развивается транспортная инфраструктура, тем лучше для всего Евросоюза, в частности, для Балтийского региона, а также в отношении логистики и сообщения между государствами», — подчеркнул эксперт в разговоре с «Известиями».

Однако прошлым летом в Брюсселе возникли сомнения по поводу окупаемости этой дороги. В частности, не слишком понятно, какое число пассажиров будет пользоваться этой железнодорожной магистралью . В целом планируется пускать по девять пар международных пассажирских поездов в сутки. Критики проекта считают, что в настоящее время железнодорожные пассажирские перевозки вряд ли можно считать прибыльным делом.

Помимо этого, Эстония, Латвия и Литва не могут договориться, кто и как должен управлять на своей территории строительством. Наиболее тяжелым в техническом плане для строителей считается участок от литовской границы до польского города Белосток длиной 204 км.

Наш паровоз_5 Визуализация проекта железнодорожной магистрали Rail Baltica Фото: info.railbaltica.org

В Эстонии отмечают, что смета работ выросла на 13,9% по сравнению с утвержденным бюджетом. Серьезным ударом по строительству стали события в Белоруссии, которые поставили под вопрос планируемый транзит китайских грузов в Европу через территорию республики. В настоящее время стоимость железнодорожного проекта выросла почти до €7 млрд. К тому же до конца не ясно, во сколько будет обходиться содержание инфраструктуры. «Это такая стройка, у которой нет конца, постоянно возникают проблемы то на участке одной страны, то другой. По принципу: чем больше сделаешь сегодня, тем больше придется переделывать завтра», — сообщил Вадим Воловой.

«Неприятный осадок останется»

Как отметил в беседе с «Известиями» старший научный сотрудник ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, эксперт РСМД Дмитрий Офицеров-Бельский, такие проекты в ЕС всегда не политические, они направлены на укрепление общеевропейского единства. «Но Real Baltica не совсем понятен с точки зрения своего смысла, не думаю, что он нужен, поскольку не будет такого большого пассажиропотока. Балтийским странам важно получить деньги от Брюсселя. Традиционно Польша — главный получатель дотаций в ЕС. В Варшаву уходят колоссальные деньги из Брюсселя, этому завидуют другие страны», — пояснил политолог . По его словам, это такой «способ для балтийских государств, оказавшихся на отшибе ЕС, заявить о себе».

Наш паровоз_4 Визуализация проекта железнодорожной магистрали Rail Baltica Фото: info.railbaltica.org

Эксперт уверен, что стороны, скорее всего, договорятся. Вопрос в том, кому придется уступать. «Сейчас тот самый случай, когда между Брюсселем и Берлином можно поставить знак равенства — после прихода к власти Урсулы фон Дер Ляйен. У Брюсселя полно инструментов, с помощью которых можно надавить. Особенно сейчас, в эпоху пандемии коронавируса. Например, можно заблокировать трудовым мигрантам из Балтии возможность приезжать в Германию и зарабатывать там деньги», — уверен Офицеров-Бельский. Он полагает, что поведение восточноевропейских государств, а в данном случае Эстонии, Латвии и Литвы, «настраивает брюссельскую бюрократию на то, чтобы пересмотреть систему принятия решений в Евросоюзе, сделать ее более устойчивой к подобным вызовам».