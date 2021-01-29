Однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» от COVID-19 появится в феврале

Однокомпонентная вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт», разработанная Центром имени Гамалеи, будет запущена в феврале 2021 года. Об этом говорится в сообщении, появившемся в аккаунте препарата в Twitter в пятницу, 29 января.

Отмечается, что вакцине дали название Sputnik Light.

Ранее в этот же день директор Института экспериментальной медицины (ИЭМ) Александр Дмитриев заявил, что в 2021 году планируется завершить доклинические испытания российской вакцины от коронавируса в виде кисломолочного продукта, которая разрабатывается на базе научного центра мирового уровня «Центр персонализированной медицины» в Санкт-Петербурге.

Разрешение на клинические исследования «Спутника Лайт» российский Минздрав дал 11 января. В ходе испытаний будет оценена безопасность препарата, а также его переносимость и иммуногенность. Исследования должны завершиться к концу 2021 года.

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявлял, что клинические исследования «Спутника Лайт» финансирует фонд. По его словам, новая вакцина может давать уровень защиты до 85% и станет эффективным временным решением для стран, где наблюдается пик заболеваемости.

При этом он подчеркнул, что основным препаратом для масштабной вакцинации населения на российском рынке по-прежнему остается и будет оставаться вакцина «Спутник V».

Этот препарат стал первым в России и мире вакциной от COVID-19. Минздрав зарегистрировал его в августе прошлого года. Всероссийская вакцинация стартовала 18 января 2021 года. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин 13 января.